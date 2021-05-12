北部4縣市疫情一片紅！台中人超淡定　賣場未見搶買人潮

▲台中大型超市未見搶買口罩人潮。（圖／記者鄧木卿攝）

疾管署公布2021年1月統計到現在的「本土病例地圖分布」，今年累計50個本土確診，都集中在雙北、桃園和宜蘭，警戒燈也全轉紅，疫情逐漸升溫的同時，防疫及生活用品也因此造成搶購，但反觀台中市民似乎非常淡定，藥局及各大超市卻未見人潮搶買。

國內疫情持續升溫，繼昨日7例本土案後，今（12）日再增16例確診病例，各大超商、賣場先後祭出防疫新規，包括停止試吃、舉辦活動等，以防疫情持續擴大。而因疫情關係，全台各地出現防疫、生活用品搶購潮，北部超市在下班時段湧進滿滿人潮狂搬泡麵、口罩等商品，部分超商則已買不到酒精，也不確定何時會再補貨。

▲台中市區的藥局未見搶買口罩人潮。（圖／記者白珈陽攝，以下同）

此次疫情確診案例出現在北部，台中市民就非常的淡定，必備的口罩跟酒精早已成為隨身必備品，下班時間《ETtoday新聞雲》記者直擊，市區內的超商、大型超市及藥局，只有少數人購買口罩等防疫用品，有民眾說「外出只要遵守防疫規定，勤洗手，那麼也就不需要就沒那麼緊張了」。

而彰化縣沒有與確診者接觸的足跡，但因為有去年全台首例白牌司機確診，全繃緊神經，上午在藥局出現搶買，口罩、酒精及乾洗手人潮，有的民眾霸氣一掃就是10盒口罩，10大桶的酒精也全被買空，到了下午架上已經空無一物，消費群眾爆量增加5成。

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