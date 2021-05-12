金合發娛樂城線上網路賭博海削5億　收泰達幣下注涉洗錢

▲刑事局電偵大隊破獲金合發娛樂城等系統業者提供線上賭博，逮捕24人及查扣電腦設備。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局電信偵查大隊網路巡邏時發現，跨境賭博網站「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合發娛樂城」、「熊貓體育」業者將網站架設於加拿大等國家規避追查，並在台成立部門負責收受台灣、大陸民眾網上投注美日職棒、籃球、賽馬等賭博商業活動，從2018年迄今已交易超過新臺幣逾5億元，警方4月收網，逮捕該博弈集團施姓主嫌等24名涉案成員。





▲刑事局電偵大隊破獲金合發娛樂城等系統業者提供線上賭博逮捕24人及查扣電腦設備。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

電偵大隊獲報後，歷經4個多月追查，掌握部施姓主嫌招募賴姓等5名工程師，將「金合發娛樂城」等網站研發中心設立於臺北市，透過網路經營賭博下注，而在中部也查緝大陸知名「熊貓體育」運動賽事賭博網站在台經銷商。

電偵大隊據此與台北市大同、中正二警分局，台中市警科偵隊、南投刑大科偵隊、中興警分局、彰化警分局共組專案小組報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮擴大偵辦。

警方經4個多月網路追查、金流分析與跟監埋伏，逮捕陳姓等4名客服人員，由於疫情期間民眾熱衷線上投資，也讓博弈事業營收大增，賭博網站改化整為零方式，業者也提出疫作新作法，改變以往集合式管理方式改，化整為零把成員散布於北、中各處進行博弈犯罪，以避免疫情擴散規避檢警查緝。

警方發現賅博弈集團利用虛擬貨幣泰達幣（USDT）等最新加密貨幣，作為掩飾金流或清算之用，收網逮捕施姓主嫌（37歲）與賴姓系統工程師（39歲），並逮捕24名成員，查扣電腦20餘臺、存摺10餘本、手機30多支、教戰手冊、點鈔機、公司文件等證物，扣押現金新臺幣33萬餘元。警詢後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後「金合發娛樂城」集團成員分依3-5萬元裁定交保候傳。

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