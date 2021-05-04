囂張黑幫砸警所潑蟑螂！刑事局宣示打黑　秀三案肅槍毒展決心

記者張君豪／台北報導

近日全國治安事件頻傳，影響國人對於治安信心，警政署責成刑事局對於各地發生案件，進行深入瞭解查明原委並且提供必要協助，務必嚴查嚴辦。刑事局長黃嘉祿說，幫派犯罪警方定要檢肅到案並將背後組織剷除「犯罪傳播很快、感覺好像治安狀況有點差，但其實犯罪率事下降的」。

▲刑事局長黃嘉祿4日重申打擊黑幫決心，並展現肅槍毒成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局4日重申打擊黑幫決心，並展現肅槍毒成果。（圖／記者張君豪翻攝）

至於有媒體質疑刑事局大張旗鼓掃黑，卻連幫派小小弟都無法制約，刑事局長黃嘉祿說「沒辦法叫老大去控制他們、這樣是黑白掛勾啊」但刑事局強調，警察會用最大集體力量壓制黑幫。

刑事局偵一大隊偵辦靈骨塔詐欺案件，發現某國際公司仲介靈骨塔轉售名義，詐欺被害人財損金額從數十萬元到千萬元不等，與基隆市、台北市警局共組專案小組偵辦、今年3-4月間陸續傳喚范姓主嫌等19人到案說明，並查扣教戰守則，收款證明、手機電腦等張證物。

▲刑事局4日重申打擊黑幫決心，並展現肅槍毒成果。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊接獲情資，新北市林姓男子擁槍自重，並以販賣、製造毒品咖啡包為業，刑事局與新北海山警分局、及桃園市刑大共組專案小組。經警方追查，鎖定林嫌藏匿地點及毒咖啡分裝據點，林嫌以生產「蘋果」外觀毒咖啡包販售，警方4月中旬行動逮不林難並起獲現金112萬元，毒咖啡包製毒原料一批，及改造空氣長短槍4支，改造工具等。

刑事局偵四大隊則破獲假投資詐騙集團，洪姓主嫌在新北市經營吸金詐騙集談，偵四大隊獲報後與新北市刑大、海山、永和、台北市文山二、新竹縣竹北分局、苗栗縣刑大共組專案小組展開調查，該詐騙集團以「假交友投資」以網紅小模圖像吸引被害人加入購買珠寶，並投資博弈、期貨等標的藉此吸金詐騙，警方4月21日行動逮捕洪姓主嫌等13人，詢後依詐欺罪嫌移送



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