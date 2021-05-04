　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

囂張黑幫砸警所潑蟑螂！刑事局宣示打黑　秀三案肅槍毒展決心

記者張君豪／台北報導

近日全國治安事件頻傳，影響國人對於治安信心，警政署責成刑事局對於各地發生案件，進行深入瞭解查明原委並且提供必要協助，務必嚴查嚴辦。刑事局長黃嘉祿說，幫派犯罪警方定要檢肅到案並將背後組織剷除「犯罪傳播很快、感覺好像治安狀況有點差，但其實犯罪率事下降的」。

▲刑事局長黃嘉祿4日重申打擊黑幫決心，並展現肅槍毒成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局長黃嘉祿4日重申打擊黑幫決心，並展現肅槍毒成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局長黃嘉祿4日重申打擊黑幫決心，並展現肅槍毒成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局4日重申打擊黑幫決心，並展現肅槍毒成果。（圖／記者張君豪翻攝）

至於有媒體質疑刑事局大張旗鼓掃黑，卻連幫派小小弟都無法制約，刑事局長黃嘉祿說「沒辦法叫老大去控制他們、這樣是黑白掛勾啊」但刑事局強調，警察會用最大集體力量壓制黑幫。

刑事局偵一大隊偵辦靈骨塔詐欺案件，發現某國際公司仲介靈骨塔轉售名義，詐欺被害人財損金額從數十萬元到千萬元不等，與基隆市、台北市警局共組專案小組偵辦、今年3-4月間陸續傳喚范姓主嫌等19人到案說明，並查扣教戰守則，收款證明、手機電腦等張證物。

▲刑事局長黃嘉祿4日重申打擊黑幫決心，並展現肅槍毒成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局4日重申打擊黑幫決心，並展現肅槍毒成果。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊接獲情資，新北市林姓男子擁槍自重，並以販賣、製造毒品咖啡包為業，刑事局與新北海山警分局、及桃園市刑大共組專案小組。經警方追查，鎖定林嫌藏匿地點及毒咖啡分裝據點，林嫌以生產「蘋果」外觀毒咖啡包販售，警方4月中旬行動逮不林難並起獲現金112萬元，毒咖啡包製毒原料一批，及改造空氣長短槍4支，改造工具等。

刑事局偵四大隊則破獲假投資詐騙集團，洪姓主嫌在新北市經營吸金詐騙集談，偵四大隊獲報後與新北市刑大、海山、永和、台北市文山二、新竹縣竹北分局、苗栗縣刑大共組專案小組展開調查，該詐騙集團以「假交友投資」以網紅小模圖像吸引被害人加入購買珠寶，並投資博弈、期貨等標的藉此吸金詐騙，警方4月21日行動逮捕洪姓主嫌等13人，詢後依詐欺罪嫌移送
 

【相關新聞】

獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談　工地主任涉借牌

獨／法國菁英愛上台灣女學霸　古查爾生日前夕搭上死亡列車


 
ET快訊
《全明星》郭彥均還原「爆粗口真相」　吼到聲帶受傷
買台積電放到忘記　「8萬變120萬」賺翻
長榮恐爆天價賠償！傳日本船東提共同海損　長榮回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遠雄人壽購地回扣案買賣雙方都涉收佣　建商老總A2.6億遭搜索

通緝犯囂張嘴臉開車　被小小隻女警霸氣攔查秒變乖：我不會跑！

鼎晟吸金百億爆案外案　張皓翔佯「商辦滿租」詐銀行買樓又遭約談

天道盟主鐵霸春酒百桌！「鉅星匯」黑白兩道捧場　昔江湖情資站

段宜康質疑警察募捐來源亂　警政署祭「趙介佑條款」維護警譽

快訊／台中港石化業跳電硫酸水蒸氣外洩！消防急通報附近廠商關窗

快訊／台中港西碼頭「1男右手臂慘遭機械夾斷」！

囂張黑幫砸警所潑蟑螂！刑事局宣示打黑　秀三案肅槍毒展決心

快訊／抓到了！雙北警局長餐會潑蟑螂　17歲拍照女躲摩鐵落網

東海賓士搶快左轉！男高中生騎車撞上…坐地哀號「腰椎恐斷」

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

遠雄人壽購地回扣案買賣雙方都涉收佣　建商老總A2.6億遭搜索

通緝犯囂張嘴臉開車　被小小隻女警霸氣攔查秒變乖：我不會跑！

鼎晟吸金百億爆案外案　張皓翔佯「商辦滿租」詐銀行買樓又遭約談

天道盟主鐵霸春酒百桌！「鉅星匯」黑白兩道捧場　昔江湖情資站

段宜康質疑警察募捐來源亂　警政署祭「趙介佑條款」維護警譽

快訊／台中港石化業跳電硫酸水蒸氣外洩！消防急通報附近廠商關窗

快訊／台中港西碼頭「1男右手臂慘遭機械夾斷」！

囂張黑幫砸警所潑蟑螂！刑事局宣示打黑　秀三案肅槍毒展決心

快訊／抓到了！雙北警局長餐會潑蟑螂　17歲拍照女躲摩鐵落網

東海賓士搶快左轉！男高中生騎車撞上…坐地哀號「腰椎恐斷」

日本「櫻島火山」隔9日再噴發！噴煙衝破1700公里高空　2航班停飛

放乾燥花竟招爛桃花！客廳風水10禁忌一次看　掛裸女圖小心事業GG

轉個角度空間變2倍！「不拆格局」也能改出流暢動線　風水一併改

宅男女神PO美照辣擠北半球…「右胸一片黑影」疑走光！　急澄清

楊冪下戲秒換深U辣妹私服！　片場疾走「胸前波動」網一看全暈了

李千那「戴帽子＋口罩」被狂看！　等紅綠燈被搭訕…與嫩弟聊起來

遠雄人壽購地回扣案買賣雙方都涉收佣　建商老總A2.6億遭搜索

端午連假客運超強優惠攻略　揪滿4人北花來回「1人只要250元」

菲國外長飆髒話「滾出去！」　陸外交部：搞麥克風外交破壞互信

7天確診數狂飆1200％！尼泊爾慘遭印度波及　變種病毒「衝」過去了

社會熱門新聞

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

台北男爆採檢「恐怖故事」　公審醫護遭灌爆

潑「上千隻蟑螂」畫面曝！

嘉陽高中女學霸畢業證書放靈堂　漢翔將贈工作服

北市警局長餐會遭黑幫手法潑蟑螂示威

快訊／台鐵成功站傳出軌！彰化機務段搶修中

中橫3死手機藏密碼！破解排除自殺網站

情色網站SWAG要復活了！

3歲童遭麻將桌夾胸亡　房東曝父母壞習慣害命

千隻蟑螂攻擊雙北警局長　黑衣人掃光水族館存貨

越女來台就變臉　凌晨「睡衣赤腳」衝上他人車

警察聚餐潑上千隻蟑螂　中山分局揭關鍵時間點

麻將桌夾死3歲童相驗出爐　父淚崩衝出冰櫃室

更多熱門

相關新聞

陳嘉昌出席義警餐會遭潑蟑螂！綠排黑令能止血？

陳嘉昌出席義警餐會遭潑蟑螂！綠排黑令能止血？

台北市警察局長陳嘉昌3日出席義警餐敘，席間突然有2名年輕人持上千隻蟑螂砸向櫃檯。陳嘉昌4日表示這件事應該不是衝著他或警察，但他強調，這屬於暴力行為，目前有大概研判動機，但跟雙北局長在場的關聯「可能性很小」。市警局風波不斷，台北市治安是否也亮起紅燈？《雲端最前線》4日邀請台北市議員簡舒培、台北市議員游淑慧、新北市議員葉元之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

民進黨遭批掃黑不實　蘇貞昌：改革需要大家支持

民進黨遭批掃黑不實　蘇貞昌：改革需要大家支持

北市警局長餐會遭黑幫手法潑蟑螂示威

北市警局長餐會遭黑幫手法潑蟑螂示威

銅板價追劇神器被抄了！TvPay侵權4.8億

銅板價追劇神器被抄了！TvPay侵權4.8億

詐團取名「藍寶堅尼」想大撈　7人僅詐30萬就完敗

詐團取名「藍寶堅尼」想大撈　7人僅詐30萬就完敗

關鍵字：

刑事局詐騙集團掃黑肅毒黃嘉祿

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

北北桃疫情拉警報！台北市「共11人確診」亮紅燈

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

李千那、是元介「根本沒分手」

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面