全力掃黑！警掃8堂口逮55人　竹聯假公安騙大陸人狠撈數千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局9日下午發布掃黑打擊犯罪記者會，刑事局副局長鄧學新指出：從松山分局事件到潑蟑之亂，儼然成為社會治安隱憂，持續性與計畫性的掃黑工作是警政署不變的執法立場。幫派犯罪近年已從傳統暴力犯罪轉型，隱身在看似合法的公司或是社團組織，從事非法犯罪活動如線上賭博、網路詐欺、色情直播等，獲取不法資金後，暗中壯大勢力，危害社會。

▲刑事局副局長鄧學鑫（中立）9日下召開拳打擊黑幫組織記者會（圖／記者張君豪攝）

刑事局強調，在台北市松山區、中山區接連爆發社會矚目案件後，全台警方展開強力掃蕩幫派犯罪組織，目前查獲含竹聯幫、天道盟、四海幫等不法幫派分子8件組織犯罪條例案件，總計逮捕55人。

鄧學鑫強調：只要是犯罪組織，不分任何幫派全部「一波一波地掃、一個一個地捉」，警方將展現政府執法決心，要徹底剷除幫派組織，須從斬斷經濟命脈著手，唯有斬斷幫派資金來源，才能給予黑幫迎頭痛擊。

▲刑事局偵四大隊宣布破獲竹聯幫雷堂成員以假冒大陸南昌公安局官員詐騙大陸民眾得手逾千萬元人民幣案件。（圖／記者張君豪翻攝）

這波掃黑刑事局偵四大隊表現亮麗，警方接獲線報，指稱竹聯幫雷堂蔡姓主嫌在桃園、新北等地經營詐騙機房，從今年3月起，利用新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，撥打電話詐騙大陸民眾，以大陸疫情言論管制為由，自稱「南昌公安局」官員，指被害民眾涉嫌以以「手機散佈大量防疫成效不佳之短信」誘使被害人將卡官司，再假冒公安命令監管帳戶，致使大陸民眾受騙。

▲刑事局偵四大隊宣布破獲竹聯幫雷堂成員以假冒大陸南昌公安局官員詐騙大陸民眾案，出動刑事局除暴特勤隊攻堅抓人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲線報後與台北市文山二警分局、新北市刑警大隊、海山、三峽警分局、桃園市中壢警分局共組專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦，警方在５日兵分多路分赴新北、桃園等地搜索，逮捕有竹聯幫雷堂背景的蔡姓成員（30歲）及幫眾6人到案。

警方並查扣欺工作機25支、詐欺用筆電4台、詐欺用平板3台、WIFI分享器7台、硬碟5台、中國聯通網卡2張、人頭卡7張、BMW M4跑車等，及不法所得新台幣2萬5千餘元等證物。

警方清查發現，該詐騙集團以上述管制疫情假訊息手法，詐騙超過300名大陸民眾並得手逾千萬元新台幣、警詢後依觸犯詐欺、組織犯罪條例移送桃檢複訊，包含雷堂蔡姓主嫌在內有4人遭法官裁定收押禁見，其餘兩名犯嫌數十萬元交保候傳。

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