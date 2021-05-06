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8年級夫妻檔賣場劫標轉賣當假房東　落網求情「別收押我」

▲刑事局偵九大隊查獲李姓男子夫妻檔當假房東劫標客涉及多起詐騙案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊查獲李姓男子夫妻檔當假房東、劫標客，涉及多起詐騙案件。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局根據165反詐騙詢平台查閱數據，發現近來眾多網友在臉書遭暱稱暱稱「劉聖方」、「方碩哲」、「許凱翔」、「許維哲」、「陳威翔」、「koo」交易iPhone、iPad air、iPad pro、Switch遊戲、PS5遊戲、商品禮劵、吸塵器等高價商品，且對方利用劫標手法，先向真實賣貨廠商下定，再假扮賣家向民眾兜售，透過網友匯款給真實賣家後，再向真賣家更改送貨資料，讓真賣家拿錢，自己則騙取高價3C商品，被害人報案後，歹徒則更改頭像、暱稱繼續詐騙他人。

▲刑事局偵九大隊查獲李姓男子夫妻檔當假房東劫標客涉及多起詐騙案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊查獲李姓男子夫妻檔當假房東劫標客涉及多起詐騙案件，李男（黑衣）到超商取貨過程被監視器錄下。

由於有不少賣貨被害人被不知情匯款、卻沒收到貨品的網友提告，案情異常引起警方關注，刑事局偵九大隊與台北市警局第三分局共組專案小組，報請台中地檢署檢察官蔡雯娟指揮偵辦。

▲刑事局偵九大隊查獲李姓男子夫妻檔當假房東劫標客涉及多起詐騙案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警方清查，發現李姓主嫌（25歲、詐欺前科）夫妻檔長年以詐騙為業，光是上述手法劫標3C商品變賣，獲利就達近百萬元，另外警方查出李嫌仍不知足，在大里區某豪宅租下一層兩房兩廳住宅後，偽裝成屋主，以一屋多租方式，把租來住宅以每個月近3萬元租金價格先後租給7名房客，並收取訂金、押金、預繳租金等，粗估獲利近新台幣20多萬元，但一屋七租的手法實在太誇張，租客發現被騙後憤而報警。

儘管李男劫標3C商品、假租屋詐財都是留下假資料，但警方根據他收貨超商監視器影像，假房租租約及雙方面交房租的監視器追溯，確定家住南屯區的李姓夫妻檔涉案，警方22日行動搜索，當場逮捕兩人，並查扣劫標贓物手機4支、詐欺贓款4萬7千餘元、dyson吸塵器、存摺、金融卡及房屋租賃契約等證物。

李嫌到案後如洩氣皮球，完全坦承犯行，並強調自己學歷不高，卻要養老婆及兩個小孩，房租、生活費小孩奶粉尿布開銷都從詐騙所得來，他強調會全力配合辦案，「拜託不要收押我！」警詢後依觸犯詐欺罪嫌送辦，台中地檢署檢察官複訊後裁定夫妻倆分依2萬元交保候傳。

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