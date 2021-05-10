專騙大陸民眾得手逾9千萬　竹聯信堂組水房助詐團洗錢

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊10日宣布破獲竹聯幫信堂成員在高雄經營詐欺水房案件，並協助以假公安詐欺對岸人士集團從事洗錢不法行動，該詐欺水房以吳姓男子（23歲）為首，在北部遭查緝後轉往高雄租賃社區大樓開水房營利，警方從去年8月起陸續展開3次行動，共逮捕吳姓主嫌等集團成員共11人。

▲刑事局偵七大隊宣布破獲竹聯幫信堂成員經營詐騙水房案，逮捕吳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局日前接獲竹聯幫信堂吳姓成員經營詐騙水房案，並因從去年起就曾遭警方查緝，所以搬遷流竄到高雄地區，平均每兩個月就換一次據點藉此規避調查。

刑事局偵七大隊與高雄市刑大第八隊、左營警分局、桃園市警局科偵隊、八德分局共組專案小組追查，並報請高雄橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

警方發現，該水房設立在高雄左營市區內，先後陸續3次執行掃蕩，並在4月27日逮捕竹聯幫信堂吳姓主嫌到案，當場查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、網路無線分享器、手機訊號遮斷器、U盾、大陸網卡及贓款新臺幣185萬餘元等證物。

警指出，該水房與假公安話務機房結合，專門撥打電話給大陸被害人實施詐騙，等到被害人匯款到大陸的人頭帳戶後，以俗稱「細胞分裂」手法層層漂洗贓款，透過第三方支付平台隱匿詐欺所得，總計洗錢經手人民幣2000萬元（約折合新台幣9000餘萬元）。

吳男以每筆贓款抽取5-7%手續費，粗估獲利超過500萬元，警詢後以違反洗錢防制法、詐欺、組織犯罪條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢察官複訊後，該集團徐、鍾姓幹部遭到收押禁見，主嫌吳男獲5萬元交保候傳。

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