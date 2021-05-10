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社會 社會焦點 保障人權

專騙大陸民眾得手逾9千萬　竹聯信堂組水房助詐團洗錢

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊10日宣布破獲竹聯幫信堂成員在高雄經營詐欺水房案件，並協助以假公安詐欺對岸人士集團從事洗錢不法行動，該詐欺水房以吳姓男子（23歲）為首，在北部遭查緝後轉往高雄租賃社區大樓開水房營利，警方從去年8月起陸續展開3次行動，共逮捕吳姓主嫌等集團成員共11人。

▲刑事局偵七大隊宣布破獲竹聯幫信堂成員經營詐騙水房案並逮捕吳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊宣布破獲竹聯幫信堂成員經營詐騙水房案，逮捕吳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲刑事局偵七大隊宣布破獲竹聯幫信堂成員經營詐騙水房案並逮捕吳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局日前接獲竹聯幫信堂吳姓成員經營詐騙水房案，並因從去年起就曾遭警方查緝，所以搬遷流竄到高雄地區，平均每兩個月就換一次據點藉此規避調查。

刑事局偵七大隊與高雄市刑大第八隊、左營警分局、桃園市警局科偵隊、八德分局共組專案小組追查，並報請高雄橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

警方發現，該水房設立在高雄左營市區內，先後陸續3次執行掃蕩，並在4月27日逮捕竹聯幫信堂吳姓主嫌到案，當場查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、網路無線分享器、手機訊號遮斷器、U盾、大陸網卡及贓款新臺幣185萬餘元等證物。

警指出，該水房與假公安話務機房結合，專門撥打電話給大陸被害人實施詐騙，等到被害人匯款到大陸的人頭帳戶後，以俗稱「細胞分裂」手法層層漂洗贓款，透過第三方支付平台隱匿詐欺所得，總計洗錢經手人民幣2000萬元（約折合新台幣9000餘萬元）。

吳男以每筆贓款抽取5-7%手續費，粗估獲利超過500萬元，警詢後以違反洗錢防制法、詐欺、組織犯罪條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢察官複訊後，該集團徐、鍾姓幹部遭到收押禁見，主嫌吳男獲5萬元交保候傳。

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