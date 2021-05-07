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詐騙扮「高富帥」甜喊老婆：中大樂透3億　熟女匯完70萬悲劇收場

▲▼ 內政部警政署刑事警察局新聞資料 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲男網友大獻殷勤，誘騙熟女假投資被詐得70餘萬元 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

桃園市1名55歲王姓熟女，在臉書上遇到自稱香港人李姓男子。李男每天貼心問候大獻殷勤，甚至以老婆稱呼王女，讓王女以為真愛來了，李男見上勾並稱有內線消息可以提前知道香港大樂透開獎號碼，誘騙王女投資匯款下注，王女並匯70萬給他，孰不知她一步一步掉入愛情陷阱。

李男自稱在澳門娛樂有限公司擔任部長職務，有內線消息可以提前知道香港大樂透開獎號碼，誘騙王女投資匯款下注，4月20日王女在對方引誘下，匯款新臺幣70萬元給李男，4月21日李男表示已中了大樂透彩金3億元，但是得再付180萬元保證金給他才能領的到3億元彩金時，王女才驚覺自己中了詐騙集團的溫柔陷阱。


刑事局指出，此類「假交友真詐財」跨國詐騙集團，經常謊稱是香港、澳門等地的海關人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等網路社交軟體，鎖定年齡35歲至55歲的台灣熟女行騙，先假意交往博取信任後，謊稱有內線投資機會穩賺不賠，誘使被害人匯款到歹徒提供的銀行帳戶，由於歹徒大多使用高帥型男照片吸引被害人目光，加上每天甜言蜜語噓寒問暖，渴望愛情呵護的單身熟女很容易就落入陷阱，等到發現被騙後，金錢跟愛情同時付諸流水。

刑事警察局呼籲網路假交友假投資詐騙多，民眾遇到網友要求借錢或投資時務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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