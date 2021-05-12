LIVE／北市萬華2人確診「感染源不明」　柯文哲親上火線回應

記者袁茵／台北報導

台灣正式進入社區感染階段，中央流行疫情指揮官陳時中12日宣布，再增16例本土病例，且3例感染源待釐清，當中有2人在萬華茶藝館、清茶館工作。對此，北市府12日下午3時30分緊急召開防疫因應記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

陳時中11日宣布，新增7例本土確診，其中有5人是宜蘭縣「銀河百家樂」遊藝場員工和常客群聚，另外1人是新北市退休人士，感染源待釐清；陳時中12日再公布，新增16個本土確診，其中有2人是在萬華茶藝館、清茶館工作，且感染源待釐清。

▲台北市長柯文哲主持市府防疫升級記者會。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心指出，案1220為60多歲女性，近期無出國，於北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診(Ct值25)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心表示，案1221為50多歲女性，近期無出國，於北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢，於今日確診(Ct值16)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

面對疫情嚴峻，柯文哲11日宣布北市防疫升級，並公布多項防疫措施。據了解，柯文哲12日上午7時30分照常主持晨會，此次會議時間相當長，到將近10時才結束；隨後柯文哲又於下午2時召開因應疫情會議，由府級長官親自列席，並宣佈下午3時30分舉辦防疫因應記者會，出席人員包括柯文哲、黃珊珊、北市衛生局長黃世傑、北市聯醫副總院長璩大成等人。

根據北市防疫三階段SOP，第一階段為「出現感染源不明之本土案例」，本局、各區公所主辦活動，例如室內超過100人、室外超過500人以停辦為原則；未達室外500人、室內100人之集會活動，如有舉辦之必要應訂定完整防疫應變計畫，送觀傳局及衛生局審核通過後始可辦理，落實要求參加者佩戴口罩、入口量測體溫、管制點放置乾洗手液。

第二階段為「單週出現3件以上社區群聚事件」、「1天確診10名以上感染源不明之本土案例」，將停止辦理所有活動，北市府及各區公所所轄場館全面禁止開放，機關洽公一線員工戴口罩、每天量測體溫，臨櫃作業採分流及人流管制；進入區行政中心規定佩戴口罩，手部消毒並量測體溫，有發燒、呼吸道及疑似症狀者勸導離開並前往就醫，經常接觸面每日落實環境消毒。

第三階段為「本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈」，將停止辦理所有活動，所轄場館全面禁止開放；機關洽公除必要防疫人員外，其餘人員實施居家辦公，必要臨櫃作業採預約制；宗教場所及活動，除必要祭祀人員外，其他人員禁止進入。

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