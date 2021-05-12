　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／北市萬華2人確診「感染源不明」　柯文哲親上火線回應

記者袁茵／台北報導

台灣正式進入社區感染階段，中央流行疫情指揮官陳時中12日宣布，再增16例本土病例，且3例感染源待釐清，當中有2人在萬華茶藝館、清茶館工作。對此，北市府12日下午3時30分緊急召開防疫因應記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

陳時中11日宣布，新增7例本土確診，其中有5人是宜蘭縣「銀河百家樂」遊藝場員工和常客群聚，另外1人是新北市退休人士，感染源待釐清；陳時中12日再公布，新增16個本土確診，其中有2人是在萬華茶藝館、清茶館工作，且感染源待釐清。

▲台北市長柯文哲主持市府防疫升級記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲主持市府防疫升級記者會。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心指出，案1220為60多歲女性，近期無出國，於北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診(Ct值25)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心表示，案1221為50多歲女性，近期無出國，於北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢，於今日確診(Ct值16)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

面對疫情嚴峻，柯文哲11日宣布北市防疫升級，並公布多項防疫措施。據了解，柯文哲12日上午7時30分照常主持晨會，此次會議時間相當長，到將近10時才結束；隨後柯文哲又於下午2時召開因應疫情會議，由府級長官親自列席，並宣佈下午3時30分舉辦防疫因應記者會，出席人員包括柯文哲、黃珊珊、北市衛生局長黃世傑、北市聯醫副總院長璩大成等人。

根據北市防疫三階段SOP，第一階段為「出現感染源不明之本土案例」，本局、各區公所主辦活動，例如室內超過100人、室外超過500人以停辦為原則；未達室外500人、室內100人之集會活動，如有舉辦之必要應訂定完整防疫應變計畫，送觀傳局及衛生局審核通過後始可辦理，落實要求參加者佩戴口罩、入口量測體溫、管制點放置乾洗手液。

第二階段為「單週出現3件以上社區群聚事件」、「1天確診10名以上感染源不明之本土案例」，將停止辦理所有活動，北市府及各區公所所轄場館全面禁止開放，機關洽公一線員工戴口罩、每天量測體溫，臨櫃作業採分流及人流管制；進入區行政中心規定佩戴口罩，手部消毒並量測體溫，有發燒、呼吸道及疑似症狀者勸導離開並前往就醫，經常接觸面每日落實環境消毒。

第三階段為「本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈」，將停止辦理所有活動，所轄場館全面禁止開放；機關洽公除必要防疫人員外，其餘人員實施居家辦公，必要臨櫃作業採預約制；宗教場所及活動，除必要祭祀人員外，其他人員禁止進入。

 其他人也看了這些新聞...

 防疫警戒恐升第三級　雙北措施大型活動停辦一次看
► 禁陪考！北市國中會考採5大措施　吃午餐得用「防疫隔板」
► 新北畢業典禮改線上　三重、蘆洲、新莊、五股社區大學停課

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／不要到學校！　陽明交大宣布「全校改採線上授課」
快訊／基隆重症婦進香團足跡曝！吃辦桌睡12人大房　匡列56人
快訊／新北KTV即日起停業　侯友宜將視察錢櫃、星聚點
網狂酸「為何不升三級」　重症醫曝關鍵：衝擊太大
快訊／SOGO復興館今4點半「打烊消毒」
蘆洲獅子會前會長「恐怖1傳10」　圖解2起本土群聚
今暴增16例本土　「各縣市防疫措施」懶人包一次看
新北自行宣布封城？　侯友宜：除非社區感染大爆發無法控制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍議員嗆「槍斃陳時中剛好而已」　民進黨：江啟臣也認同？

台股重挫跌破萬六　行政院：國安基金密切關注

傳有確診足跡！SOGO復興館提早打烊　北捷今晚將「加強消毒」

快訊／新北KTV即日起停業　侯友宜1930視察錢櫃、星聚點

影／本土案例暴增！醫喊「別恐慌」：台灣醫療能量還夠

柯文哲回應侯友宜：封城要出動軍隊管制　「不要亂喊」

侯友宜下令「堅壁清野」！新北市五股、三重、中永和全面清消

萬華阿公店2確診疫調困難　黃珊珊：監視系統一個個追蹤需花時間

陳時中開放地方買疫苗　柯文哲：非常不負責任

綠委林岱樺堅持不戴口罩　怒嗆：請配合我的質詢時間

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

藍議員嗆「槍斃陳時中剛好而已」　民進黨：江啟臣也認同？

台股重挫跌破萬六　行政院：國安基金密切關注

傳有確診足跡！SOGO復興館提早打烊　北捷今晚將「加強消毒」

快訊／新北KTV即日起停業　侯友宜1930視察錢櫃、星聚點

影／本土案例暴增！醫喊「別恐慌」：台灣醫療能量還夠

柯文哲回應侯友宜：封城要出動軍隊管制　「不要亂喊」

侯友宜下令「堅壁清野」！新北市五股、三重、中永和全面清消

萬華阿公店2確診疫調困難　黃珊珊：監視系統一個個追蹤需花時間

陳時中開放地方買疫苗　柯文哲：非常不負責任

綠委林岱樺堅持不戴口罩　怒嗆：請配合我的質詢時間

藍議員嗆「槍斃陳時中剛好而已」　民進黨：江啟臣也認同？

台股重挫跌破萬六　行政院：國安基金密切關注

避免社區傳播　台南市議會宣布停辦議長盃比賽等活動

基隆重症婦高雄進香團也住這家飯店　業者急消毒：確診者沒住這

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

《多情》重頭戲江俊翰開車撞山壁！李又汝嚇到崩潰大哭

傳有確診足跡！SOGO復興館提早打烊　北捷今晚將「加強消毒」

疫情警戒升級直接衝擊　5月新人婚宴被迫延期到明年初

曾之喬到處撞包靠「半截抹胸」榮登最辣　顯身材「中空穿搭」女孩必學

防疫新規懶人包！2大賣場美食街實施實聯制、4大超商近萬間停借廁所

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

社區感染爆發！　新北封城計畫曝光

快訊／中永和、五股、三重今全區大消毒　新北校園全部不開放

LIVE／疫情警戒　蔡英文上火線發表談話

快訊／北市啟動「準第三階段」防疫

快訊／社區群聚大爆發！侯友宜：第二級堵不住就封鎖區域、封城

快訊／恐三級警戒！侯友宜：社區群聚大爆發進行中

獨／北北基社區感染爆！台北市先預備「大型收治場所」

LIVE／新增16例本土！新北市緊急會議宣布新措施

快訊／侯友宜宣布：新北全面關閉圖書館、運動中心等公共場館　　

快訊／傳雙和醫院出現確診者　急診室緊急全員採檢

快訊／防疫恐升級　北市府15：30緊急出面說明

新北自行宣布封城？　侯友宜：除非社區感染大爆發無法控制

快訊／新北畢業典禮改線上　4地區社區大學停課

更多熱門

相關新聞

有「疫情或缺水」開放使用免洗餐具！

有「疫情或缺水」開放使用免洗餐具！

台灣新冠肺炎疫情升溫，環保署今（12日）表示，根據廢清法規定，只要遇疫情或缺水時，為確保飲食衛生安全及防止疫情擴散，可開放一次性免洗餐具使用，地方主管機關只要向環保署備查即可。

中職閉門打　味全公告520前免費退票

中職閉門打　味全公告520前免費退票

傳基隆確診者家人北市上班「大樓消毒！」　航運業昨晚通知居家辦公

傳基隆確診者家人北市上班「大樓消毒！」　航運業昨晚通知居家辦公

單日16例本土確診　蘇揆開會確認防疫物資無虞

單日16例本土確診　蘇揆開會確認防疫物資無虞

關鍵字：

柯文哲北市台北市防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

基隆也傳確診者！陳時中未否認

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面