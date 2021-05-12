沼澤釣魚被3.35m巨鱷追趕！釣客驚慌狂逃　驚險GoPro影片曝光

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國佛羅里達州男子湯米（Tommy Lee）日前在大沼澤釣魚時，遭到鱷魚突襲追趕，過程十分驚險，甚至一度差點摔倒，事後安全脫離險境。影片曝光後引起眾多網友迴響，影片也在臉書和推特流傳，Youtube的觀看次數也逼近百萬。

當事人湯米8日在佛州大沼澤釣魚時，突然發現一隻短吻鱷露出水面並往岸邊游來，當下大喊「喔天啊！」並立刻往外撤退。豈料3.35公尺長的巨鱷竟爬向岸邊，追趕湯米數分鐘，但一直都保持適當距離，直到湯米轉身從一旁繞開時，牠才轉身離開，驚險過程也全被湯米身上的GoPro相機捕捉。

專家表示，現在是佛羅里達州短吻鱷的交配旺季，時常會有鱷魚出沒。就在一個月前，西爾斯伯特縣警局也收到一通驚見3公尺短吻鱷通報電話，馬上派遣「騷擾性鱷魚獵捕隊」將巨鱷從汽車下拉出來，並送往養殖場；其中一名警察在臉書分享影片，能見多名壯碩南子將巨鱷從卡車下抬出，鱷魚的嘴巴被膠帶緊緊封住，畫面十分震撼。

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