海島旅行失婚戒！烏龍夫收到訊息才知「套在魚身上」　驚奇照片曝

▲澳洲潛水愛好者在海底的魚身上驚見一枚戒指，下同。（圖／翻攝自Facebook／Norfolk Island Time）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲男子里夫斯（Nathan Reeves）在去年聖誕期間，與妻子到北部的諾福克島（Norfolk Island）度假，卻意外在當地遺失了一枚結婚戒指。本對找回婚戒不抱希望的他，最近突然收到來自當地潛水愛好者普萊爾（Susan Prior）的消息，說是在一條鯔魚身上找到了他的戒指，讓他喜出望外。

綜合《每日星報》等外媒報導，里夫斯（Nathan Reeves）在去年聖誕，與妻子昆塔爾（Suzie Quintal）一同到諾福克島度假，不料他卻在結婚2週年紀念前夕，將價值550英鎊（約新台幣2200元）的結婚戒指搞丟了。

里夫斯本來對找回戒指不抱任何希望，但最近他卻意外收到普萊爾的訊息指出，里夫斯的婚戒被套在了一條鯔魚（台灣俗名:烏仔魚、青頭仔、信魚）身上，當地人正積極想辦法將戒指拿回來，讓他大呼奇蹟。

普萊爾是澳洲當地的潛水愛好者，她表示，自己是在諾福克島附近見到這隻「被困住的魚」的，「我認為這隻魚這樣被戒指套著一定很痛苦，所以我想幫幫牠」。普萊爾指出，「目前這隻魚看起來還沒有生命危險，不過隨著牠的體積變大，戒指會嵌入牠的肉裡。」

普萊爾也補充道，要拯救這隻魚並不簡單，「我們必須先用網子將牠撈起，然後再慢慢地把牠跟戒指分開，更難的是要怎麼找到這隻魚」。還好，當地人已開始使用金屬探測器來尋找戒指，他們也會乘坐玻璃船來尋找魚的蹤影。

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