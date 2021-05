力挺台灣參加WHA！美國務院東亞局推文　籲「讓台灣幫忙」

▲美國國務院東亞局於推特發文,表態支持台灣參與世界衛生大會(WHA)。(圖/翻攝自推特)

文/中央社記者江今葉華盛頓11日專電

美國務院東亞局今天推文表示,台灣執行全球最有效的新冠肺炎防疫策略,還捐贈個人防護裝備給全球各國。推文標籤「讓台灣幫忙」與美國務卿布林肯力挺台灣參與世界衛生大會(WHA)聲明。

今年的WHA網路報名已經截止,世界衛生組織(WHO)連續第5年未邀台灣。世衛發言人哈里斯(Margaret Harris)以電子郵件回覆中央社時重申,台灣在WHA的觀察員問題由世衛組織194個會員國考慮和決定;可經由194個會員國以簡單多數決通過的決議或決定邀請觀察員。

▲國務院東亞局於推文中附上標籤「讓台灣幫忙」(Let Taiwan Help)。(圖/翻攝自推特)

美國國務院東亞暨太平洋事務局今天推文表示,台灣不僅執行全球最有效的預防2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)防疫策略,還向全球各國捐贈重要的個人防護裝備給全球各國。

推文標注支持台灣參與WHA的「#LetTaiwanHelp」(讓台灣幫忙)口號,並貼上布林肯(Antony Blinken )7日呼籲恢復台灣在WHA的適當地位聲明連結。布林肯在聲明中表示,沒有排除台灣與會的合理理由,呼籲立即邀請台灣參與WHA。

推文也分享美國在台協會(AIT)在臉書聲援台灣以觀察員身分參與WHA的圖文。

Taiwan not only implemented one of the world’s most effective COVID-19 prevention strategies, it also donated critical PPE to countries around the globe. #LetTaiwanHelp https://t.co/MU2iivn8cf pic.twitter.com/4kJ06eN2dx