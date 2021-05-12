對台戰略清晰恐不利美國？　美眾議員駁斥：中共才是挑釁者！

▲美眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）發表聲明，反駁對台戰略清晰可能不利美國的說法。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

美國官員認為明確表態美國對台灣防衛政策將引來不利後果，美國聯邦眾議員麥考爾與夏波今天反駁這樣的說法。他們表示，是中共的挑釁加劇台海緊張局勢，而非美國或台灣。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）與眾議員夏波（Steve Chabot）今天共同發出聲明，對白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines ）近來對台灣防衛政策的說法提出反駁。

麥考爾與夏波表示，不是美國威嚇攻擊的努力，也非台灣維持自由國家的願望，而是中共的挑釁加劇台灣海峽的緊張局勢。

對於美國部分國家安全高階官員認為更新美國的台灣政策將會是一種挑釁，議員們深感關切。麥考爾與夏波指出，這不僅與美國軍事指揮官的分析大相徑庭，也恰恰符合中共謀求的陳述。

議員表示，實情要求採取大膽的領導力以維持威嚇，不要因為可能破壞中共過去幾年顛覆的平衡而感到焦慮不安。

康貝爾月初出席英國「金融時報」（Financial Times）舉辦的研討會指出，戰略清晰（strategic clarity）將產生一些非常不利後果。海恩斯4月底在國會聽證會上也表示，若美國從戰略模糊（strategic ambiguity）走向戰略清晰，中國將視此為嚴重破壞穩定。

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