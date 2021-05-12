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販毒糾紛殺害外籍男　永和分屍案主謀孫武生無期徒刑定讞

▲▼永和分屍案主嫌孫武生。（圖／記者吳銘峯攝）

▲永和分屍案主嫌孫武生，遭判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2018年8月間的加拿大籍男子顏柏萊遭殺害分屍案件，主謀美籍男子孫武生（本名：Mayer Oren Shlomo），因販毒糾紛擔心死者出賣自己，夥同多人先下手殺害再分屍，棄置在永和新店溪畔。孫武生一二審均遭判無期徒刑、褫奪公權終身，案經上訴第三審，最高法院12日駁回上訴定讞。

此次一併遭到定讞的還有主要的共犯班特，他一二審均遭判刑12年6月，另外2共犯何傑生、吳宣，均維持一二審的1年6月與6月定讞。

本案發生於2018年8月22日，永和新店溪畔遭人發現一具無頭男屍，前臂、小腿都已被肢解，警方獲報後封鎖現場，並從死者愛犬得知死者為43歲的加拿大男子Ryan（中文名：顏柏萊）。警方進行調查，認定本案可能為毒品糾紛，因此鎖定主嫌為以色列裔美籍男子Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），外號「OZ」，共犯為非裔美籍男子Bent及台籍男子吳宣，但孫武生早已出境抵達菲律賓。

經過司法互助後，孫武生在隔月就被從菲律賓押解回臺。檢警最後查出，孫武生與顏柏萊共同販毒，並請Bent、美籍共犯何傑生（本名：Hobbie Jason Eugene）及吳宣等人加入運毒行列，但顏柏萊因遭查獲持有大麻，有意淡出；孫武生因此認定顏柏萊是警方線民，恐危及販毒生意，萌生殺意。最後夥同Bent等人，共同誘殺顏伯萊。

案件上訴二審後，孫武生與承審的法官曾德水（已退休）多次在庭上開槓，首度開庭時，孫男就說當天為猶太安息日，法官應該尊重他的權利，不應該開庭；當時曾德水不理會，回嗆：「媽祖生日我都加班到晚上9點」，照常開庭。之後孫男曾具狀，抱怨美國在台協會提供其餘被告相關事證給法院，卻沒提供他需要的證據，希望法院調查，曾德水對於他抱怨的內容，還是不理會，當庭訓斥孫男：「我是中華民國法官，不是美國國會議員。」孫男聽聞後，也不表示意見。

二審最後駁回上訴，孫武生還是維持無期徒刑。當時高等法院刑事庭發言人黃玉婷法官指出，「他們來台居住、學習，但並未珍惜這樣的機會，在我國好好生活，反而漠視我國許多法令，包括禁用毒品的法令，還架設網站來擴散毒品，予以傳播，其中孫武生更是主導全案犯行……孫武生惡性重大，處無期徒刑。」全案再上訴第三審，最高法院認為原審判決認事用法並無違誤，12日駁回上訴定讞。

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