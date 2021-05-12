捕蛇人檢查屋頂驚見「50條完整蛇皮」！　小孩愛爆捧去拍照

▲捕蛇人抓下其中30張蛇皮。（圖／翻攝自「陽光海岸捕蛇人」臉書專頁）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲昆士蘭（Queensland）蛇患嚴重，捕蛇人獲報後經常必須盡到民眾將中幫忙捕蛇，再將牠們野放至草叢裡。不過最近一名捕蛇人在一戶人家的屋頂上，竟然發現了大約50具蛇類脫下的皮殘留在裡頭，而且該戶人家不但沒有嚇壞，小孩們還很興奮地抓著蛇皮拍照。

綜合澳媒報導，昆士蘭陽光海岸（Sunshine Coast）一戶人家請到「陽光海岸捕蛇人」的大衛（Dave），來家中為他們進行慣例的屋頂調查。一般而言像大衛這樣的捕蛇人都會預期，探進屋頂的小空間後會發現的可能只是一到數隻蛇，但這天他所見的景象「略有不同」。





▲小孩看到蛇皮很興奮。（圖／翻攝自「陽光海岸捕蛇人」臉書專頁）

當大衛進到屋頂時，與其看到數十隻蛇，他看見的卻是數十條完整的蛇皮，展開工作後他取下了大約30條蛇皮，估計屋頂內還有約20條蛇皮，相加便有50條之多。

「陽光海岸捕蛇人」隨後在臉書張貼大約雙手抓著滿滿蛇皮的照片，「該戶人家的孩子們超愛蛇皮的，他們有一堆關於蛇的問題要問大衛。」當在家中發現大量的蛇皮時，通常代表那些脫完皮的蛇就在附近，但案主的小孩不僅不怕，案主也覺得留下一些蛇在屋頂上也不錯，因為牠們會免費幫你捕蟲，這樣的交易有何不可。

事情傳開後也為「陽光海岸捕蛇人」吸引到大量人氣，等於是免費打了一次廣告，公司的臉書專頁多了12萬個讚，大家都想看看他們還會遇到什麼酷事情。日前專頁才PO出他們到婦人家，捕捉到了盤捲在垃圾桶下重達10公斤的地毯蟒，「難以置信！這些蛇一直在變大！」