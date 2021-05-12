蒙古郵輪走私280公斤毒品！高雄興達港外海遭扣　12人羈押獲准

▲檢、海巡、警專案小組與印尼、馬來西亞等國緝毒單位合作，查獲蒙古籍油輪私運第三級毒品愷他命280公斤。（圖／記者洪靖宜翻攝）

查獲大宗毒品！檢警與海巡和印尼、馬來西亞等國緝毒單位合作，在高雄興達港外海，成功查獲一艘蒙古籍油輪私運第三級毒品愷他命多達280公斤，並聲請法院羈押印尼籍船長和外籍船員共12人獲准。

▲海巡人員於蒙古籍油輪私運第三級毒品愷他命280公斤，羈押船長及外籍船員 12人獲准。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄橋頭地方檢察署日前接獲國際情資，疑有販毒集團利用海運方式走私毒品通過我國領海，橋檢檢察長立即指派緝毒專組主任檢察官李廷輝、檢察官楊翊妘與海巡署偵防分鳳山查緝隊、澎湖海巡隊、第十一岸巡隊及高雄市政府警察局鹽埕分局、苓雅分局等單位組成專案小組全力偵辦。經專案小組透過國際打擊犯罪機制與印尼、馬來西亞等國緝毒單位合作，進行跨國情資整合確認後，於3月19日凌晨4時許，在高雄興達港外海，登檢一艘蒙古籍油輪，當場查獲愷他命280公斤，並將該油輪上外籍船長及船員共12人帶回偵辦。

▲毒品藏在網狀袋內。（圖／記者洪靖宜翻攝）

專案小組調查發現，該蒙古籍油輪裝載毒品後，於3月初從馬來西亞出海航行，19日凌晨行經我國經濟海域，船上共有一名印尼籍船長及12名船員（印尼籍8人及馬來西亞籍3人）。

因新冠肺炎疫情嚴重，專案小組先將船長及船員實施隔離檢疫14日後，再由檢察官楊翊妘前往高雄興達港區臨時防疫偵查庭訊問，訊後認船長及船員等12人均涉犯毒品危害防制條例第4條第3項運輸第三級毒品等罪嫌重大，且均有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押獲准。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

國道岡山段追撞！大貨車卡聯結車尾 駕駛一度受困變形車頭

「什麼原因讓你離開高雄」高市人口數創10年新低！市府這樣解釋