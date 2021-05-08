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海巡署馬祖海洋學生教育營　「深度體驗海巡」策略聯盟傳承

▲海巡署馬祖海洋學生教育營 「深度體驗海巡」策略聯盟傳承。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署馬祖海洋學生教育營，「深度體驗海巡」策略聯盟傳承。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／馬祖報導

海巡署金馬澎分署以「深度教育、體驗海巡」為主軸，邀請馬祖地區的學生參加，2021年4月16日起辦理一梯次（計32名），共為期四週，半日海洋教育課程，並邀請連江縣政府縣長劉增應、連江縣教育處副處長陳振興、連江縣政府產業發展處處長王建華、連江縣南竿鄉鄉長陳振國、連江縣介壽國民中小學校長吳健忠及南竿鄉復興村村長曹爾嵐等嘉賓一同共襄盛舉。

海巡署金馬澎分署指出，本次活動由金馬澎分署邀請「連江縣介壽國民中小學」共同辦理，藉由本次難得的活動機會，金馬澎分署廖德成分署長與介壽國民中小學吳健忠校長簽訂「策略聯盟意向書」，以雙向合作傳承「共好」的精神推廣海洋教育、反毒及防溺等政策，期待藉由雙方良好互動關係，建立地方及海巡機關互惠機制。

▲海巡署馬祖海洋學生教育營 「深度體驗海巡」策略聯盟傳承。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲行政院推廣「向海致敬」政策，將海洋教育學習結合12年國民教育。

海巡署金馬澎分署表示，為推廣行政院「向海致敬」政策，將海洋教育學習結合12年國民教育，活動邀請海洋保育署同仁教導同學強化海洋保育觀念宣導及海洋資源永續利用，並由第十海巡隊100噸級巡防艇搭載學生進行「海上巡禮」，藉資深艇長解說航儀裝備及海域工作流程，以體驗海巡的勤務日常，

另外第10岸巡隊為增深學員海域安全宣導教育，也進行一系列水域安全及救生裝備體驗活動，讓學員建立水域安全及救生觀念，同時能瞭解海巡工作的使命，進而成為我們海巡尖兵的一員，7日活動最後由金馬澎分署長廖德成向各位學員頒發體驗營證書，並實施合影，活動圓滿成功。

▲海巡署馬祖海洋學生教育營 「深度體驗海巡」策略聯盟傳承。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金馬澎分署廖德成分署長與介壽國民中小學吳健忠校長簽訂「策略聯盟意向書」。

金馬澎分署長廖德成表示，行政院「向海致敬」的政策及「開放、透明、服務、教育及責任」的五大原則下，讓我們未來的主人翁「知海」、「近海」、「進海」，透過尊敬海洋、瞭解海洋及運用海洋資源，讓台灣因海而遠大，而非被海所限制，同時培養同學其對於海洋之情感與知識，以身為台灣海洋的一份子而引以為榮，更以我們海巡為榮，與我們海巡一同「向海致敬」。

金馬澎海巡鐵三角：https://www.facebook.com/CGAKMP

▲海巡署馬祖海洋學生教育營 「深度體驗海巡」策略聯盟傳承。（圖／記者郭世賢翻攝）

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