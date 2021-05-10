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寬脊露脊鼠海豚擱淺將軍區生態公園沙灘　海巡救援發現已死亡

▲南部分署第11岸巡隊將軍安檢所人員，於將軍區生態公園沙灘發現1隻寬脊露脊鼠海豚已死亡，由成大鯨豚研究中心王教授帶回查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部分署第11岸巡隊將軍安檢所人員，於將軍區生態公園沙灘發現1隻寬脊露脊鼠海豚已死亡，由成大鯨豚研究中心王教授帶回查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊將軍安檢所人員，5月9日下午5時許，實施沙灘巡邏時，於將軍區生態公園沙灘發現1隻鯨豚，經確認該鯨豚已死亡多時，隨通報海洋委員會海洋保育署第六海洋保育工作站、成大鯨豚研究中心及海洋保育署海洋生物保育科共同處理後續事宜。

▲南部分署第11岸巡隊將軍安檢所人員，於將軍區生態公園沙灘發現1隻寬脊露脊鼠海豚已死亡，由成大鯨豚研究中心王教授帶回查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

9日下午5時許將軍安檢所人員實施沙灘巡邏時，發現該鯨豚擱淺沙灘已明顯死亡，安檢所人員隨即通報第六巡防區管制官，由第六巡防區轉通報第二機動巡邏站線上巡邏組前往協處、海洋委員會海洋保育署第六海洋保育工作站胡站長及成大鯨豚研究中心王教授查處。

▲南部分署第11岸巡隊將軍安檢所人員，於將軍區生態公園沙灘發現1隻寬脊露脊鼠海豚已死亡，由成大鯨豚研究中心王教授帶回查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王教授於晚上7時許抵達現場後，判定該擱淺死亡鯨豚應為露脊鼠海豚（寬脊），體長約150公分、寬30公分，經評估台南市農業局森林及自然保育科，同意王教授先行將死亡鯨豚帶回研究中心解剖，後續由安檢所及機動巡邏站人員協助將死亡鯨豚搬運至王教授車上。

▲南部分署第11岸巡隊將軍安檢所人員，於將軍區生態公園沙灘發現1隻寬脊露脊鼠海豚已死亡，由成大鯨豚研究中心王教授帶回查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，為關懷海洋永續及保育海洋生態，若民眾於高雄、台南地區沿岸一帶發現相關保育類動物擱淺及救援，可撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將立即前往處理，拯救每條珍貴的海洋生命，共同守護海洋環境。

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