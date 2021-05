這國接種率達6成…染疫數卻突增1倍！　37％確診者已打2劑疫苗

▲東非島國塞席爾(Seychelles)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

東非島國塞席爾(Seychelles)人口約為10萬人,而從新冠肺炎疫情爆發以來,全國有超過60%的人已接種兩劑疫苗,成為全球接種率最高的國家之一。不過根據最新統計,該國的染疫人數卻在5月初增加了一倍,其中37%的確診者已接種完兩劑疫苗,這也讓外界開始擔心,疫苗的效力是否真的足夠。

綜合《華盛頓郵報》、《路透社》和《時代雜誌》報導,塞席爾非常仰賴觀光收入,因此在疫苗問世後該國就立刻推行接種疫苗,目前疫苗接種率已逾60%,超過許多疫苗大國。但該國衛生部10日表示,自5月初以來,確診數量暴增2486例,比先前增加一倍多,其中有37%的確診者已接種兩劑疫苗,因此全國重啟部分防疫限制措施。

