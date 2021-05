懷孕7個月染疫…「胎停」引產仍病逝！　印度女醫最後遺言曝光

I lost my pregnant wife and our unborn child to covid



She breathed her last on 26/4/21 and our unborn child a day earlier. She got covid positive on 11/4 and even during her suffering she had made the above video on 17/4 warning others not to take this covid lightly. #CovidIndia pic.twitter.com/Syg6yddMTD — Ravish Chawla (@ravish_chawla) May 9, 2021

記者葉睿涵/編譯

印度一名鳏夫舒拉(Ravish Chawla)最近在推特分享了一段令人心碎的影片,這是他染上新冠肺炎的孕妻奧羅拉(Dimple Arora),在病逝前幾天所拍攝的。在這段影片中,儘管奧羅拉十分虛弱,但她仍堅持警告人們,一定要小心病毒,千萬不可掉以輕心。

據《今日印度》報導,這是奧羅拉生前的最後影像,儘管當時她已經十分虛弱,但她還是堅持留下最後的遺言,以親身經歷警告人們,一定要小心防疫。她在影片中指出,「千萬不要輕視新冠病毒,我現在已經不太能說話了,但我還是想告訴你們,為了親人的安全,與人們接觸時,請戴上口罩。我真心希望你們都不會經歷這樣的事。」

"It was in her nature to educate people about COVID. Even if a single person can take COVID seriously after seeing her message, it would mean a lot to her": Ravish Chawla who lost his wife to COVID-19#COVID19 #Coronavirus #NewsToday | @sardesairajdeep pic.twitter.com/oVXraZ13k3 — IndiaToday (@IndiaToday) May 11, 2021

奧羅拉哭著呼籲人們,一旦出現新冠症狀時,千萬不可以不負責任,因為大家的家裡都會有老人、孕婦和小孩,持續與家人接觸,或不遵從防疫指示,將導致更多人染疫,「我還想繼續工作,我以前非常有活力,但現在我的身體真的已經不行了」。奧羅拉是在4月26日確診新冠肺炎的,當時她已懷孕7個月。染疫後,她與丈夫未出生的小孩在子宮裡胎停,導致醫生不得不為她進行引產手術。

▲印度醫生奧羅拉染疫身亡。(圖/翻攝自推特/@ravish_chawla)

丈夫舒拉表示,奧羅拉是公共衛生牙科專業的醫學博士,所以自從疫情爆發後,她便一直小心防疫,在懷孕期間必須外出時,她會戴2至3個口罩,有時甚至還會穿戴個人防護裝備,「她總是說,『我不想在懷孕期間感染病毒』,但沒想到還是被其他人感染了」,「我甚至不敢告訴她我們的孩子沒了,我只能對她撒謊,騙她說她生下了一個男孩,但我們的孩子還在加護病房接受治療」。

"She was a doctor herself, she used to take all precautions. COVID somehow caught her unguarded": Ravish Chawla, lost wife to COVID-19#COVID19 #Coronavirus #NewsToday | @sardesairajdeep pic.twitter.com/3CBDeWhveN — IndiaToday (@IndiaToday) May 11, 2021

舒拉悲痛地表示,妻子聽到「謊言」後,雖然嘴上說著她想要一個女孩,可是神情還是十分高興,「她的氧氣水平甚至開始上升,但我們還是在隔天失去了她」,「很明顯的,她不想死,但即使她非常衰弱了,卻還是堅持警告人們小心防疫」。舒拉提到,每次聽到兒子要找媽媽的時候,自己的心都碎了,「我想讓兒子長大,媽媽是一個很勇敢的人」,但舒拉卻不敢告訴兒子真相,因為兒子實在是太小了。

舒拉指出,「我最心疼的是我那3歲半的兒子,他現在已經變得很安靜。在他母親住院時,他看到不少人不斷向上帝祈禱,他那時還會跟著說,『上帝啊,請幫我治愈媽媽』,但現在,只要人們提到奧羅拉的名字就會崩潰,所以他似乎已經知道了這件事,他不再問我媽媽什麼時候會回家,他有時還是會問起媽媽的情況,但多數時候,他會靜靜地看著我們的全家福,沉默不語。」