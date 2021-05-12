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懷孕7個月染疫…「胎停」引產仍病逝！　印度女醫最後遺言曝光

記者葉睿涵／編譯

印度一名鳏夫舒拉（Ravish Chawla）最近在推特分享了一段令人心碎的影片，這是他染上新冠肺炎的孕妻奧羅拉（Dimple Arora），在病逝前幾天所拍攝的。在這段影片中，儘管奧羅拉十分虛弱，但她仍堅持警告人們，一定要小心病毒，千萬不可掉以輕心。

據《今日印度》報導，這是奧羅拉生前的最後影像，儘管當時她已經十分虛弱，但她還是堅持留下最後的遺言，以親身經歷警告人們，一定要小心防疫。她在影片中指出，「千萬不要輕視新冠病毒，我現在已經不太能說話了，但我還是想告訴你們，為了親人的安全，與人們接觸時，請戴上口罩。我真心希望你們都不會經歷這樣的事。」

奧羅拉哭著呼籲人們，一旦出現新冠症狀時，千萬不可以不負責任，因為大家的家裡都會有老人、孕婦和小孩，持續與家人接觸，或不遵從防疫指示，將導致更多人染疫，「我還想繼續工作，我以前非常有活力，但現在我的身體真的已經不行了」。奧羅拉是在4月26日確診新冠肺炎的，當時她已懷孕7個月。染疫後，她與丈夫未出生的小孩在子宮裡胎停，導致醫生不得不為她進行引產手術。

▲▼印度染疫醫生最後影像。（圖／翻攝自推特／@ravish_chawla）

▲印度醫生奧羅拉染疫身亡。（圖／翻攝自推特／@ravish_chawla）

丈夫舒拉表示，奧羅拉是公共衛生牙科專業的醫學博士，所以自從疫情爆發後，她便一直小心防疫，在懷孕期間必須外出時，她會戴2至3個口罩，有時甚至還會穿戴個人防護裝備，「她總是說，『我不想在懷孕期間感染病毒』，但沒想到還是被其他人感染了」，「我甚至不敢告訴她我們的孩子沒了，我只能對她撒謊，騙她說她生下了一個男孩，但我們的孩子還在加護病房接受治療」。

舒拉悲痛地表示，妻子聽到「謊言」後，雖然嘴上說著她想要一個女孩，可是神情還是十分高興，「她的氧氣水平甚至開始上升，但我們還是在隔天失去了她」，「很明顯的，她不想死，但即使她非常衰弱了，卻還是堅持警告人們小心防疫」。舒拉提到，每次聽到兒子要找媽媽的時候，自己的心都碎了，「我想讓兒子長大，媽媽是一個很勇敢的人」，但舒拉卻不敢告訴兒子真相，因為兒子實在是太小了。

舒拉指出，「我最心疼的是我那3歲半的兒子，他現在已經變得很安靜。在他母親住院時，他看到不少人不斷向上帝祈禱，他那時還會跟著說，『上帝啊，請幫我治愈媽媽』，但現在，只要人們提到奧羅拉的名字就會崩潰，所以他似乎已經知道了這件事，他不再問我媽媽什麼時候會回家，他有時還是會問起媽媽的情況，但多數時候，他會靜靜地看著我們的全家福，沉默不語。」

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