印度變種病毒B.1.617釀新冠地獄　WHO警告：已擴散全球44國

▲ 印度每天出現數十萬起確診病例。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二波新冠疫情震驚全球，11日通報33萬人確診，雖較先前單日40萬例的高峰明顯改善，但仍不能掉以輕心。世界衛生組織（WHO）更警告，導致印度疫情加速爆發的變種病毒已在全球44國現蹤，為各地疫情增添變數。

《法新社》報導，WHO於12日根據全球共享流感數據倡議組織（GISAID）數據宣布，去年10月首度在印度被發現的變種病毒株B.1.617如今已經擴散全球44個國家，範圍跨越世衛組織的6大區域，更接獲通報有另5個國家出現印度變種病毒。

WHO本周稍早將B.1.617自「令人關注的變種病毒」（variant of interest）升級為「令人擔憂的變種病毒」（variant of concern），與英國、巴西、南非變種病毒並列。上述變種病毒被指較病毒的原始版本更加危險，不是具有高傳染性與致命性，就是連疫苗也擋不住。

世衛進一步說明，B.1.617的爆發與其他高傳染性菌株是導致印度確診及死亡人數激增的幾個因素之一。印度科學和工業研究委員會基因研究所所長阿加瓦爾（Anurag Agarwal）則表示，這種雙重突變（double mutant）的病毒株確實會導致抗體中和作用降低，但影響不大，認為疫苗依然有效。