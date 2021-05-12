北部疫情拉警報　盧秀燕：台中目前沒個案、沒疫情

▲國中會考將登場，台中市長盧秀燕今天到文華高中視察，強調台中目前沒有個案、沒有疫情。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國內新冠肺炎一夜爆發6例不明感染源之本土確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口台灣已進入社區感染，但一年一度國中會考照常舉行。台中市長盧秀燕今天一早到文華高中視察考場，強調台中目前沒有個案、沒有疫情，一定會超前準備。

根據教育局統計，台中市總共有25個考場、2萬6000名考生，為了防疫規定，所有考生親友不得陪考，將提供考生服務隊以解決考生需求。

▲國中會考將登場，台中市長盧秀燕今天到文華高中視察。（圖／記者游瓊華攝）



台中市政府今天也臨時加開緊急防疫會議，盧秀燕會前受訪表示，昨日已經盤點42項公務相關活動、集會，都將取消、延遲或改為線上舉行。若防疫層級真的升高到3級，所有防疫措施會通通不同，今天都將討論。

衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬則表示，昨天開始所有醫療院所都已經動起來，包括門禁管制、陪病探病等規定也都加嚴，黃高彬也呼籲大家踴躍施打疫苗，黃高彬也舉以色列為例，以色列開始施打疫苗後，疫情也趨緩；另外有媒體問到，缺水是否增加防疫困難度，黃高彬則回應，可以善用乾洗手防疫。

▲國中會考將登場，台中市教育局將提供用餐隔板、口罩等讓考生使用。（圖／記者游瓊華攝）