窮緊張沒用！趕快做好4件事　醫：拜託大家一定要下載這App

記者陳俊宏／綜合報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中才宣布「進入社區感染」，疫情警戒提升至第二級；他事隔一天表示，今天（12日）疫情有可能會進入第三級警戒。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」呼籲要做4件事，光是緊張沒用，該做的事情趕快做就對了。

「美的好朋友」說，現在社區可能有不明感染源的狀況，拜託大家一定要下載這個「台灣社交距離」App，直接用名稱搜尋在iOS和Android都有，如果大家下載率夠高，當有新的確診者接觸過你，系統就會通知你注意。

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▲▼醫療粉專呼籲，戴口罩和洗手不能少。（圖／資料照／記者林敬旻、周宸亘攝）

該粉專強調，「台灣社交距離」相關的安全性和隱私保護，是通過Apple和Google開發驗證的；當然，洗手跟戴口罩以及有符合資格的人趕快施打疫苗還是不能少，使用App這就是對你的防疫加強一項科技的保護而已。

「美的好朋友」表示，總之，緊張是沒有用的，但只要你把每一項可以做、而且有意義的事情都做了，你保護自己跟家人的能力就很強了！

衛福部日前推出「台灣社交距離App」，民眾無須註冊且不會有任何資料上傳，只要下載後開啟藍牙，以藍牙訊號的強弱計算每個使用者之間的距離，若訊號判斷曾與確診者距離2公尺內、接觸2分鐘以上，就會啟動通知；不過，必須雙方都有下載App並開啟藍牙，才會發揮效果。

►「台灣社交距離」iOS下載網址：https://reurl.cc/bzQZWy

►「台灣社交距離」Android下載網址：https://reurl.cc/jqzX6Z

▼「台灣社交距離APP」。（圖／翻攝Google Play）

至於外界關心的隱私問題，「台灣社交距離App」是將資料以去識別的隨機碼儲存在個人手機裡，若確診才會將資料上傳提供比對，保障個人隱私；也就是說，雖然會收到通知，但無法知道對方是誰，目的是為了在兼顧個人隱私的情況下，也保護公眾的健康。

新冠肺炎疫情升溫，行政院長蘇貞昌11日表示，「台灣也有新的狀況」，呼籲國人同胞收心，並裁示「國內防疫措施升級」。同時，指揮中心也公布新增11例確診，7例本土（含6例不明感染源）、4境外移入，指揮官陳時中宣布已達「社區感染」階段，疫情警戒提升至第二級。而陳今在立法院答詢時表示，今疫情有可能會進入第三級警戒。

▼蘆洲、羅東6名本土病例感染源不明關係圖。（圖／曾梓倩製）



▼疫情警戒標準及因應事項。（點圖可放大／指揮中心提供）

