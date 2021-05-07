　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

13度酒駕男歷次刑責曝光！吊兒啷噹出庭　求法官合併執行少關一點

▲桃園市高姓男子2017年元旦凌晨無照駕駛小黃，行經大溪區復興路與文化路口處時，疑超速撞上酒駕且無照雙載的張姓與簡姓少年，導致雙雙傷重慘死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不知悔改！酒駕男羅煥中酒駕多達13次，每次都遭輕判甚至易科罰金，7日開庭他懇請法官能合併執行徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市男子羅煥中酒駕多次遭判刑，仍死性不改！第9次酒駕2月時遭北院承審法官認「為免日後造成自身及其他家庭破碎」依公共危險重判1年。豈料他竟怙惡不悛於判決後，3月9日又遭警方抓到酒駕，目前於北監服刑。7日士林地院借提訊問，羅男承認犯行，他不斷懇求法官將酒駕犯行合併執行，讓他可以早日出來並保證「喝酒不摸車子」。

49歲羅男於第8次酒駕，已遭台北地院法官呂政燁判刑10月確定，發監執行完畢，第9次酒駕被訴，仍分給同一法官。呂承審審理認為，法律已經對他重罰，但他仍不戒惡習，為避免造成其他家庭破碎，重判羅有期徒刑1年。可上訴。

第9次酒駕於2月時判決下來，他仍死性不改，竟在3月8日晚間在家中喝下高粱酒，並在隔天從新莊上路一路騎了近1個多小時行經大同區遭警方攔下，酒測值高達每公升0.78毫克，犯下第10次公共危險。

7日士林地院開庭，他在庭上態度吊兒啷噹承認犯行，但卻對於自己多次酒駕仍故作一派輕鬆完全不知嚴重性。他向法官委屈稱，「我都是晚上喝，我也不知道為什麼隔天上路還會被測到。」法官則向他解釋「就代表你體內酒精揮發速度已經變慢了，你應該要更注意，不要跟自己的新台幣及自由過不去。」

當法官問「你10次酒駕都被判刑了」他竟輕浮糾正法官「還有3次」並接著哀求法官是否可以把後面判決及現在正服刑的案件合併執行，這樣「最多關2年」，他甚至向法官保證出來後不會「喝酒後摸車」。

羅男不斷向法官求情「拜託，可不可以讓我一併執行？」顯然他對於酒後駕車毫無愧疚，甚至還要求法官將他移監到台東，最後仍不忘拜託法官「希望合併啦！拜託一下」法官並回他，能不能合併不是我能決定，全案諭知5月24日上午11時宣判。

羅煥中不知悔改10次酒駕紀錄

2011年06月30日桃園地院處拘役50日，如易科罰金5萬元

2013年9月30日台北地院處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣20萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1000元折算1日。

2014年1月27日新北地院處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣10萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1000元折算1日。

2014年2月26日新北地院處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

2014年3月18日台北地院處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣2000元折算1日。

2014年4月30日新北地院處有期徒刑7月。

2018年3月26日台北地院處有期徒刑10月。

2021年1月26日台北地院處有期徒刑1年。

2021年4月28日士林地院處有期徒刑1年2月。

2021年5月24日士林地院宣判。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

竹科媽媽入群高門檻引熱議　釣出護國神山工程師回應：條件不難

超渣光電博士周旋4女！結離婚各5次　她喜披婚紗見戶籍謄本嚇傻

29歲趙介佑擁嬌妻配3豪車！小弟入獄沒關係：你兒子哥來養　　

超級明星保養品

ET快訊
有2萬張陽明！PTT航海王「市值21億」　目標價曝光
連千毅「7層樓8房電梯豪宅」200坪內部超豪奢！　洗碗寵妻日
老公「帶弟媳上摩鐵」喊好想要！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台女博士生首爾遭酒駕撞斃！肇事者妻抵台道歉遭拒　爸：絕不和解

獨／女學霸「不想看同學哭」眾人忍悲聖筊　漢翔送員工服圓夢

詐騙扮「高富帥」甜喊老婆：中大樂透3億　熟女匯完70萬悲劇收場

桃機主管升遷部屬送「8大罪狀」賀卡！祝恥升副處長　下場出爐

老公「4天2度帶弟媳上摩鐵」喊好想要！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

特斯拉電池壞掉狂「顧路」　女車主怒告原廠求償...1原因秒吞敗

青松樂活倒閉！老闆與父親逃大陸勞資協調破局　檢調追詐欺背信

13度酒駕男歷次刑責曝光！吊兒啷噹出庭　求法官合併執行少關一點

琉球籍漁船觸礁沈沒　船長3人趴在船板獲救上岸…1人下落不明

獨／女學霸母痛哭！家貧付不出遺體修補費　76行者被托夢完成遺願

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

台女博士生首爾遭酒駕撞斃！肇事者妻抵台道歉遭拒　爸：絕不和解

獨／女學霸「不想看同學哭」眾人忍悲聖筊　漢翔送員工服圓夢

詐騙扮「高富帥」甜喊老婆：中大樂透3億　熟女匯完70萬悲劇收場

桃機主管升遷部屬送「8大罪狀」賀卡！祝恥升副處長　下場出爐

老公「4天2度帶弟媳上摩鐵」喊好想要！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

特斯拉電池壞掉狂「顧路」　女車主怒告原廠求償...1原因秒吞敗

青松樂活倒閉！老闆與父親逃大陸勞資協調破局　檢調追詐欺背信

13度酒駕男歷次刑責曝光！吊兒啷噹出庭　求法官合併執行少關一點

琉球籍漁船觸礁沈沒　船長3人趴在船板獲救上岸…1人下落不明

獨／女學霸母痛哭！家貧付不出遺體修補費　76行者被托夢完成遺願

柯文哲爆中央為華航改檢疫規則「有立委關說」　陳時中反問一句話

游錫堃戴透明口罩為聽障者發聲　盼全民推廣助社會溝通

金曲歌后驚喜現身花蓮！　出席模範媽媽表揚大會...原因超溫馨

科學家曝5到10年內可能「找到外星生命」　目標搜索太陽系之外！

變速箱損壞是因為太粗魯？升、降檔必學「腳尖完全朝外」也錯

22歲美國「彈簧」小將跳高、跳遠通殺　名列當今世界第一二位

鼓勵台法交流！法國在台協會加碼台科大獎學金　每年補助12生留法

《冰與火》前傳劇照出爐！白金髮麥特史密斯、艾瑪達西曝光

王彩樺爽嗑鮮肉「嘟嘴討親」　風田驚慌獻吻羞到爆

宋文華本季高階1A初登板　1.1局飆2K無失分

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

中正女大生失蹤14年！涉案男友落網畫面曝

失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

金山民宅天花板藏4巨蟒　警消纏鬥1hr抓回

21名酒駕再犯者參觀太平間　紛紛嚇喊不敢了

獨／女學霸母痛哭！家貧付不出遺體修補費

女大生失蹤案　14年2人蒸發都與他有關

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

快訊／承德橋凌晨車禍！婦開貨車撞死騎士

雞排妹「御用律師」勾結賣淫集團！設局仙人跳

醫師劈腿女患者「帶回家上床」　妻撞見一查更怒

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

廚師巧手變造中獎號碼　20年彩券嬤也中招

更多熱門

相關新聞

網問台灣酒駕刑責太輕、有解嗎？

網問台灣酒駕刑責太輕、有解嗎？

資深媒體人黃暐瀚母親遭酒駕撞死，而面對層出不窮的酒駕肇事，有網友就好奇「台灣酒駕刑責太輕，有解嗎」？

獨／美髮師酒後屢爆衝突！撞殺名嘴母友人驚

獨／美髮師酒後屢爆衝突！撞殺名嘴母友人驚

黃暐瀚母遭酒駕撞死　高階警官同學說話了

黃暐瀚母遭酒駕撞死　高階警官同學說話了

快訊／高雄男醉駕國道！搖搖晃晃撞警車

快訊／高雄男醉駕國道！搖搖晃晃撞警車

隋棠：頻繁酒駕肇事是台灣人長久夢魘！

隋棠：頻繁酒駕肇事是台灣人長久夢魘！

關鍵字：

酒駕士林高粱酒法官士林地院

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面