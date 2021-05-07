13度酒駕男歷次刑責曝光！吊兒啷噹出庭　求法官合併執行少關一點

▲不知悔改！酒駕男羅煥中酒駕多達13次，每次都遭輕判甚至易科罰金，7日開庭他懇請法官能合併執行徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市男子羅煥中酒駕多次遭判刑，仍死性不改！第9次酒駕2月時遭北院承審法官認「為免日後造成自身及其他家庭破碎」依公共危險重判1年。豈料他竟怙惡不悛於判決後，3月9日又遭警方抓到酒駕，目前於北監服刑。7日士林地院借提訊問，羅男承認犯行，他不斷懇求法官將酒駕犯行合併執行，讓他可以早日出來並保證「喝酒不摸車子」。

49歲羅男於第8次酒駕，已遭台北地院法官呂政燁判刑10月確定，發監執行完畢，第9次酒駕被訴，仍分給同一法官。呂承審審理認為，法律已經對他重罰，但他仍不戒惡習，為避免造成其他家庭破碎，重判羅有期徒刑1年。可上訴。

第9次酒駕於2月時判決下來，他仍死性不改，竟在3月8日晚間在家中喝下高粱酒，並在隔天從新莊上路一路騎了近1個多小時行經大同區遭警方攔下，酒測值高達每公升0.78毫克，犯下第10次公共危險。

7日士林地院開庭，他在庭上態度吊兒啷噹承認犯行，但卻對於自己多次酒駕仍故作一派輕鬆完全不知嚴重性。他向法官委屈稱，「我都是晚上喝，我也不知道為什麼隔天上路還會被測到。」法官則向他解釋「就代表你體內酒精揮發速度已經變慢了，你應該要更注意，不要跟自己的新台幣及自由過不去。」

當法官問「你10次酒駕都被判刑了」他竟輕浮糾正法官「還有3次」並接著哀求法官是否可以把後面判決及現在正服刑的案件合併執行，這樣「最多關2年」，他甚至向法官保證出來後不會「喝酒後摸車」。

羅男不斷向法官求情「拜託，可不可以讓我一併執行？」顯然他對於酒後駕車毫無愧疚，甚至還要求法官將他移監到台東，最後仍不忘拜託法官「希望合併啦！拜託一下」法官並回他，能不能合併不是我能決定，全案諭知5月24日上午11時宣判。

羅煥中不知悔改10次酒駕紀錄

2011年06月30日桃園地院處拘役50日，如易科罰金5萬元

2013年9月30日台北地院處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣20萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1000元折算1日。

2014年1月27日新北地院處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣10萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1000元折算1日。

2014年2月26日新北地院處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

2014年3月18日台北地院處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣2000元折算1日。

2014年4月30日新北地院處有期徒刑7月。

2018年3月26日台北地院處有期徒刑10月。

2021年1月26日台北地院處有期徒刑1年。

2021年4月28日士林地院處有期徒刑1年2月。

2021年5月24日士林地院宣判。

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