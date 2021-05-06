尾隨短裙妹狂拍9分22秒！手伸進褲子搓弄　北捷噁男下場曝

▲楊男曾因妨害性自主遭判刑，但不知悔改，在捷運上尾隨短裙正妹，還將手伸進自己褲子撫摸生殖器。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北捷出現噁男！一名43歲楊男在北捷大橋頭站上車，見車廂內一名短裙辣妹，便坐在她對面，甚至尾隨正妹換站，繼續坐在正妹對面，拿出手機偷拍，同時將手伸進褲子內撫摸生殖器，正妹察覺後立刻拿起手機反錄並報警，士林地檢署依妨害秘密將楊男提起公訴。

今年2月12日晚間，楊男在捷運大橋頭站上車，見車廂看到穿短裙的小美（化名），竟起色心，坐在小美對面並朝她的方向窺視。小美於捷運民權西路站轉乘捷運淡水線，楊男竟一路尾隨，並持手機朝小美身體拍照。

當小美進入捷運車廂乘坐後，楊男竟基於妨礙秘密犯意，坐在小美對面，從當晚11點42分起，一路拿著手機朝小美身體方向（含短裙、大腿、內褲等部位）沿途拍攝長達9分22秒影片，同時並將手伸進自己褲子裡撫摸生殖器。

小美發現後因太過恐懼不敢大喊，但機靈的拿出自己手機反錄下楊男噁心舉止，持影片到警察局報案。楊男警詢、偵查時坦承不諱，檢察官根據手機影片及照片依妨害秘密將他起訴。至於楊男公然猥褻部分，因他將手伸進去褲子裡時間過短，且也沒將生殖器裸露出來，難認犯有公然猥褻罪名故不起訴。

楊男過去因在公寓假裝成住戶闖入後，對一名女住戶掀裙、脫褲強暴她，且過程完全不管女子尖叫、求救，仍性侵得逞，在2011年遭高等法院依妨害性自主罪處有期徒刑3年6月，在2014年甫出獄。

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