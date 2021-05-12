鴨肉飯加肉110元！客嫌貴「第一次這麼生氣」　業者：要人工處理

記者陳俊宏／綜合報導

高雄有多間的知名鴨肉店，各有各的特色。不過有民眾發文說，外帶60元大的鴨肉便當再加50元的肉，要價110元，上面的肉卻蓋不滿便當，真的太貴了。對此，業者解釋，顧客點的是去骨又切碎的鴨肉，需要人工特別處理，無法和一般切片的鴨肉相比，這樣的價格算合理。

▼消費者PO出110元的鴨肉飯。（圖／東森新聞）



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「這間在高雄人眼裡到底是黑店還是一次店，我第一次這麼生氣評論一間店。」當事人近日在「高雄爆料公社」臉書社團發文說，拿到的份量感覺比30元雞肉飯還少，「只有表面的一半，一碰就見底」，問老闆結果還獲得「這樣很多」的回應。

實地購買其它家的鴨肉便當，同樣加了50元的肉，另兩家便當上面的鴨肉，確實有蓋滿在飯上。但被投訴的鴨肉店則對《東森新聞》解釋，他們的肉有特別去骨還切小塊，方便老人及小孩食用，而這都需要另外花人工仔細來處理。

業者說，肉片都用機器切， 「我為什為要切得這樣細？你想一塊肉50元，現在漲很多，我都沒有漲價。」而一名顧客也覺得，加上手工處理鴨肉，這樣的價格算滿便宜，因鴨肉也不便宜，外面小小一碗鴨肉飯就要40元。

▲▼業者解釋，他們的肉有特別去骨還切小塊，方便老人及小孩食用。（圖／東森新聞）

