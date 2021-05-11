國中會考「北市擬採5防疫措施」　不開放陪考、考試全程戴口罩

▲台北市長柯文哲主持市府防疫升級記者會。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心11日宣布，新增7例本土確診，其中6例感染源不明，使台北市長柯文哲宣布，北市防疫升級，預計12日召開記者會說明國中會考等相關防疫作為。據了解，北市國中會考將採取5大措施，包括採實名制、考場全程佩戴口罩、不開放陪考、試場通風且冷氣全開，且要在試場內用午餐，並不得交談、維持社交距離。

面對疫情升溫，柯文哲、台北市副市長黃珊珊於11日下午宣布，即日起至6月8日，北市室內100人以上、室外500人以上活動停辦，醫院探病、畢業旅行、老人共餐活動也必須因應防疫而禁止，且國中會考防疫升級。

關於國中會考升級部分，北市府擬於12日上午舉辦記者會，由北市防疫指揮官黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、北市教育局長曾燦金、北市環保局長劉銘龍親自出席。

據了解，北市府定調採取5大防疫措施，要求採實名制，考場出入口實施分流報到，並量測體溫及手部消毒；進入考場應全程佩戴口罩，考生經勸導不配合，該科不予計列等級或級分；不開放陪考；試場冷氣全面開放，冷氣開放時，並開啟試場4個角落窗戶，前、後門保持關閉，而英聽播放時，關閉4個角落的窗戶；午餐得於試場內使用，且不得交談，並維持社交距離。

另外，面對柯文哲11日於防疫升級記者會中提及，戶外教學、畢業旅行停辦，畢業典禮改成線上，校園場地暫停開放。根據北市初步規劃，畢業旅行及校外教學從12日起至6月30日暫緩辦理，線上畢業典禮以個別班級、班級輪流或使用戶外場地等多元方式辦理，社團成果發表會停辦到6月8日，游泳課則暫緩辦理至學期結束；校園場地12日起暫停開放，樂齡中心、樂齡學堂、成人基本教育研習班將自12日起停課至6月8日，但社大暫不停課。