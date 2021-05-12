快訊／疫情嚴峻「警戒恐升第三級」　陳時中：今天還不會宣布

▲陳時中出席立法院衛環委員會眉頭深鎖臉色凝重。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑、李佳蓉／綜合報導

疫情拉警報！傳出疫情警戒可能在今（12）日會升級至第三級，衛福部長陳時中今（12）日赴立法院衛環會進行專案報告並備詢，對網傳的基隆傳出確診者，他並未否認，只表示下午再跟大家報告。他於上午10時30分告假離開時表示：「今天下午還不會宣布升級為第三級，是近期可能會升」。

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增7例本土新冠確定病例，除1名為機師家人，另6人都屬感染源待釐清，分別是宜蘭羅東的遊藝場群聚事件，有4名女性員工與1名男性常客共5人確診，新北蘆洲另有1名男性確診，據傳為新北某獅子會前會長，曾參與聚會。

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指揮中心為此提升防疫層級，即日起至6月8日，警戒升至第二級，實施相關限制措施，如百人以上集會取消、雙鐵禁止站票飲食等，另全國醫療院所禁止探病。

昨晚網傳基隆某醫院收治了一名發燒4天，無TOCC病人，採檢PCR陽性。陳時中接受堵訪被問及此事，他表示，下午再跟大家報告，可說疫情進入嚴峻階段，大家要提高警覺。

台灣自疫情爆發以來，從未進入第三級警戒，一旦升級，不僅外出時要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。營業及公共場域也要落實戴口罩和維持社交距離。