基隆暫停開放校外人士入校　建議大型社區關閉室內活動空間

▲防疫升級！基隆進行「全市大消毒」，暫停開放校外人士入校運動。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市12日傳出有新冠肺炎確診個案，市長林右昌上午緊急召集相關單位研商。市府未否認有確診個案，僅發出聲明表示，由中央流行疫情指揮中心統一說明。林右昌12日下令進行全市大消毒，「暫停開放校外人士入校、暫停開放進入校園運動。」

林右昌表示，防疫工作是一體的，中央已提高防疫警覺，現在最重要的是強化防疫意識，要求12日起，各級學校師生午餐時間，所有老師與學生 必須做好手部消毒工作，進出校園除了原本入校量體溫外，也要落實手部酒精消毒工作，同時也「暫停開放校外人士入校、暫停開放進入校園運動。」

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「北北基桃是一個首都生活圈，防疫是一體的，必須進行區域聯防的防疫工作！12日早上已下令要求市府局處等各相關單位進行全市大消毒，範圍包括各級機關、學校、公有市場、傳統市場及公共空間，另也要求市內各大集合住宅、大樓，全面進行徹底消毒的工作，也請各集合住宅管委會提升防疫警覺，落實防疫工作。」

林右昌也建議市內所有大型集合住宅，關閉不必要之室內活動空間；並再次強調，現階段大家都要強化防疫意識 ，做好防疫宣導工作，請民眾務必配合。

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