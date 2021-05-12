疫情炸了！好市多驚見「最下流一幕」　她轟失格家長：很沒水準

▲口罩亂扔棄，超噁！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

亂丟口罩最重恐罰6000元！一名女網友大罵，今（12）日早上去逛好市多賣場，不料一看推車，竟出現4個用廢棄口罩，目測為2大2小的尺寸，沒水準一幕，讓原PO拍照公審，「看到照片發現是你丟的口罩的話，請自我感覺到丟臉點！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》氣炸表示，今日去南屯好市多店，入店前，一如往常去拿推車，怎料卻見「台灣最醜陋的風景」，只見推車出現4個使用過的口罩與收據單，氣得原PO臭罵「很沒水準！」

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畢竟疫情正值緊張時刻，繼本土6例不明感染源，基隆又疑似傳出婦人發燒確診，沒想到卻有人還亂丟口罩，令原PO感到咋舌，「就算不是口罩，平常不能亂丟垃圾這是基本常識吧！」

照片曝光後，底下網友拳頭也硬了，「這種這種人是欠教育」、「身教真差，從小就看爸媽亂丟垃圾，沒水準」、「有這種人渣！真的很噁」、「調監視器，把人找出來罰款」、「那張明細單可以追到卡號嗎」、「這種人就是應該肉搜他們，然後讓全台灣的人看看到底是誰這麼沒有教養和知識」、「天啊…就是有這麼可惡的人會害人害己」。

守護疫情人人有責，值得注意的是，查獲首次亂丟口罩者將加重罰3,600元，若再犯最重可處6,000元罰鍰；而未依規定戴口罩經勸導不聽者，將裁罰新台幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。

▼網友嗆肉搜！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

