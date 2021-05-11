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11歲的她遭爺爺性侵　奶奶阻止竟喊：等她長大才能碰！少女心更痛

▲▼女孩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲奶奶的同居人對女孩伸出狼爪，造成她難以抹滅的心理創傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名11歲少女遇到奶奶的同居人（以下稱狼爺），他對少女很好，兩人經常玩在一起，某日狼爺露出本性，先脫下少女的褲子，再拉出生殖器摩擦少女的內褲及下體，就在少女的內褲也被扯下的瞬間，奶奶出現了！狼爺放開淚崩的少女，但奶奶接下來卻說，「要等她長大才能碰她！」少女聽完心更痛。

「那句話至今還迴盪在腦海裡」少女花花（化名）透過臉書描述自己的痛苦經歷，她壓根沒想到奶奶會說出那樣的話，傷透了她的心，花花表示，11歲遇上狼爪後罹患憂鬱症以及創傷後壓力症候群（PTSD）。

據了解，狼爺一步一步跟花花變成朋友，還試探性地按摩，手則越摸越下面，後來狼爺把花花壓在床上舌吻，她極力反抗，但年紀太小力氣不夠大，狼爺成功扯下她的外褲，隔著內褲磨擦生殖器，花花哭喊，「奶奶！奶奶！」求援，狼爺持續伸出魔爪，在花花內褲也被扯下之際，奶奶現身並出言阻止！

▲▼狼爺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲奶奶的同居人慢慢靠近11歲少女，一切都是為了伺機伸出狼爪，但更令少女難過的是，奶奶竟然說出更殘忍的話。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但後來卻用台語對狼爺說，「你不是說你要等她長大才能碰她」，但奶奶不知道，其實花花聽得懂台語！現年16歲的她，很努力地活著。

花花說，「那個男人在要開庭的前夕，在家裡喝酒醉，結果撞到頭摔死了，法律是不能對死人追究的，這案子直接結案，這些年雖然慢慢走出來，但只要被勾起回憶，還是會感到難過，我有一陣子非常懼怕男人，連我爸我都不敢靠近，也一直覺得我好髒，雖然沒被侵入，但他的生殖器在我的內褲上摩擦，我真的覺得好噁心，它就是發生了，我只能一直試著去放下...但永遠忘不了，我奶奶用台語說的那句」。

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