校園SOD！兒子慘遭女教師「性虐」僅判3年...她否認：是學生想要

▲南韓一名女教師性侵、性虐班上15歲男學生。（示意圖，非本人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

為人師表本該做好學生的榜樣，然而南韓日前又傳出教師性侵、甚至性虐待學生的事件！仁川市一名中學的美術代課女老師被指控，2018年9月至2019年1月，與校內年僅15歲的國三男學生發生性關係，甚至還有涉及性虐待嫌移，一審僅被法官判處3年徒刑。

根據韓媒《中央日報》，仁川市延壽區某國中的美術代課女教師A某，因為多次利職權欺壓、性虐班上男學生，遭到一審法官判處3年徒刑。法官表示，「A某利用其教師在職權上的優越性地位，要求被害者與其發生性行為，若被害者拒絕，則會當場發神經，甚至毆打對方巴掌。」

對此，被害男學生的母親認為法官判刑過輕，因此提出上訴，在今年4月召開的上訴審訊中表示，「我輕信A某說她也有生兒育女，因此原諒她3次，但A某絕對不會反省！若她重新回到社會，根本不能保證之後會發生什麼事，3年的時間根本就太短了。」

至於A某則聲稱發生系關係是男學生主動要求，認為判刑太過嚴苛，且法官明顯誤判事發的時間點，一審時主張自己無罪，直到本月4日首爾高等法院刑事12-1部召開審判庭時，透過律師坦承犯行，不過要求法官須糾正案發時間點。

A某坦承性侵、性虐男學生，不過表示其事發時間點在2019年2月，而非2018年11月，而她本人則是於2019年1月離職，也就是說，她主張自己並非是藉由教職務之便性侵男學生。

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