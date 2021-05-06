被逼喝酒醉倒…她痛醒睜眼「見老闆壓上面」問：爽嗎？抱女友崩潰

▲新莊肉羹店老闆性侵女員工，二審遭判刑3年10月，日前最高院將原判決撤銷，發回高院更審。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

新北市新莊一名肉羹店老闆，明知女員工是同性戀，竟在上班時間逼對方「喝酒聊心理學」，最後趁對方酒醉時性侵得逞。一審將該名老闆判刑3年8月，二審則指出，老闆犯後態度不佳，將他改判刑3年10月，日前全案上訴至最高院，法院撤銷原判決，發回高院更審。

判決指出，肉羹店老闆阿勁（化名）2018年初在網路上PO出招聘廣告，成功招聘幼幼（化名）到店內做備料、盛裝物品、洗碗等工作。幼幼女友某次到店裡接幼幼下班時，感覺阿勁「怪怪的」都不太說話，於是建議弟弟也到肉羹店內工讀，以便照顧幼幼。

不料，幼幼女友弟2018年3月4日才剛上班1、2小時，就被阿勁支離店內。阿勁當天不斷喝酒，傍晚4、5時許就要求幼幼收店，更稱要教她「滷爌肉」要求她上樓，但兩人才上樓不久，阿勁竟逼誘幼幼喝啤酒、聊心理學。幼幼不好違逆老闆的意思，只好坐在床上邊喝酒、邊聽老闆談心理學，2瓶啤酒下肚後就醉了，慘遭老闆性侵。

期間幼幼感受到從下體傳來的疼痛，一睜眼才發現，自己的衣物竟被老闆脫掉，對方更全裸壓在她身上詢問，「爽、喜歡嗎？」，嚇得她狂喊，「走開，到旁邊去」，但仍遭性侵得逞。

幼幼事後與女友逛夜市時，情緒崩潰將整件事情全盤托出，2人抱成一團痛哭，並決定報警處理。雖然阿勁否認性侵，表示兩人是兩情相悅，但新北地方法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，認為阿勁明知對方是同性戀，竟還對幼幼伸出狼爪，依強制性交罪將他判刑3年8月。

高等法院則認為，阿勁犯後不思悔改，犯行惡劣，先前也有妨害性自主的前科遭判刑3年，這次又利用職場的優勢地位，性侵女員工，造成幼幼身心受創，改判他有期徒刑3年10月；案經上訴，最高法院日前撤銷原判決，發回高等法院更審。