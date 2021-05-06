　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被逼喝酒醉倒…她痛醒睜眼「見老闆壓上面」問：爽嗎？抱女友崩潰

▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲新莊肉羹店老闆性侵女員工，二審遭判刑3年10月，日前最高院將原判決撤銷，發回高院更審。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

新北市新莊一名肉羹店老闆，明知女員工是同性戀，竟在上班時間逼對方「喝酒聊心理學」，最後趁對方酒醉時性侵得逞。一審將該名老闆判刑3年8月，二審則指出，老闆犯後態度不佳，將他改判刑3年10月，日前全案上訴至最高院，法院撤銷原判決，發回高院更審。

判決指出，肉羹店老闆阿勁（化名）2018年初在網路上PO出招聘廣告，成功招聘幼幼（化名）到店內做備料、盛裝物品、洗碗等工作。幼幼女友某次到店裡接幼幼下班時，感覺阿勁「怪怪的」都不太說話，於是建議弟弟也到肉羹店內工讀，以便照顧幼幼。

不料，幼幼女友弟2018年3月4日才剛上班1、2小時，就被阿勁支離店內。阿勁當天不斷喝酒，傍晚4、5時許就要求幼幼收店，更稱要教她「滷爌肉」要求她上樓，但兩人才上樓不久，阿勁竟逼誘幼幼喝啤酒、聊心理學。幼幼不好違逆老闆的意思，只好坐在床上邊喝酒、邊聽老闆談心理學，2瓶啤酒下肚後就醉了，慘遭老闆性侵。

期間幼幼感受到從下體傳來的疼痛，一睜眼才發現，自己的衣物竟被老闆脫掉，對方更全裸壓在她身上詢問，「爽、喜歡嗎？」，嚇得她狂喊，「走開，到旁邊去」，但仍遭性侵得逞。

幼幼事後與女友逛夜市時，情緒崩潰將整件事情全盤托出，2人抱成一團痛哭，並決定報警處理。雖然阿勁否認性侵，表示兩人是兩情相悅，但新北地方法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，認為阿勁明知對方是同性戀，竟還對幼幼伸出狼爪，依強制性交罪將他判刑3年8月。

高等法院則認為，阿勁犯後不思悔改，犯行惡劣，先前也有妨害性自主的前科遭判刑3年，這次又利用職場的優勢地位，性侵女員工，造成幼幼身心受創，改判他有期徒刑3年10月；案經上訴，最高法院日前撤銷原判決，發回高等法院更審。

ET快訊
王彩樺與正妹女兒首同台！　「嘴對嘴」親親
快訊／34歲男返台居家檢疫　陳屍家中
許孟哲老婆綠島解放高衩泳裝！　辣露蜜桃臀
網傳錄音檔「蘆洲國小、湧蓮寺」有確診　指揮中心回應了
電子股見綠就買「2週虧44萬」！　全場喊賣掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

龜山島龜首又崩塌　「塵砂揚起」遊客驚呼：值回票價

超商深夜傳女子嚎哭！高雄警20分內讓她笑著大喊：Amazing

倉儲小開台南租豪宅種大麻　「水耕法」分區培植好專業

台灣滴滴打車遭爆屬陸資「事涉國安」　女老闆變沒事了

8年級夫妻檔賣場劫標轉賣當假房東　落網求情「別收押我」

怪怪男戴鴨舌帽＋手套潛民宅　熱心鄰居一動作甕中捉鱉

國3連環撞驚悚瞬間曝！聯結車猛撲4車狂掃　白色槽罐噴飛躺路中

跨國同婚訴訟首見全勝！　法院判戶政所須准「信奇與阿古」登記結婚

尾隨短裙妹狂拍9分22秒！手伸進褲子搓弄　北捷噁男下場曝

雲林工地夜間被趕工　2男揮汗「做壞事」遭活逮

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

龜山島龜首又崩塌　「塵砂揚起」遊客驚呼：值回票價

超商深夜傳女子嚎哭！高雄警20分內讓她笑著大喊：Amazing

倉儲小開台南租豪宅種大麻　「水耕法」分區培植好專業

台灣滴滴打車遭爆屬陸資「事涉國安」　女老闆變沒事了

8年級夫妻檔賣場劫標轉賣當假房東　落網求情「別收押我」

怪怪男戴鴨舌帽＋手套潛民宅　熱心鄰居一動作甕中捉鱉

國3連環撞驚悚瞬間曝！聯結車猛撲4車狂掃　白色槽罐噴飛躺路中

跨國同婚訴訟首見全勝！　法院判戶政所須准「信奇與阿古」登記結婚

尾隨短裙妹狂拍9分22秒！手伸進褲子搓弄　北捷噁男下場曝

雲林工地夜間被趕工　2男揮汗「做壞事」遭活逮

學生聲援南鐵拒遷戶黃秋香　「圍交通部砸雞蛋」遭警壓制！

龜山島龜首又崩塌　「塵砂揚起」遊客驚呼：值回票價

超商深夜傳女子嚎哭！高雄警20分內讓她笑著大喊：Amazing

減少攻擊性字眼！推特推「推文警告功能」　不適內容減少11%

倉儲小開台南租豪宅種大麻　「水耕法」分區培植好專業

台灣滴滴打車遭爆屬陸資「事涉國安」　女老闆變沒事了

龍象大戰二回目　味全經典條紋球衣出賽、抽王維中親穿球衣

Chromebook首季成長275％　惠普銷量逾436萬台奪冠

8年級夫妻檔賣場劫標轉賣當假房東　落網求情「別收押我」

下修北市公有場館容留人數　黃珊珊提4點措施：加強稽查八大類場所

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

社會熱門新聞

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

5天內第2起橡皮艇偷渡！陸男還帶16顆豬肉水餃

撞殺黃暐瀚母！美髮師遭爆「前一晚也酒駕」

股市名嘴坑殺投資人　1年撈4千萬

獨／「野人理髮」臉書遭出征　美髮師前合夥人說話了

快訊／父子吵架「怒跳中彰大橋」　失蹤爸尋獲遺體

美髮師撞死黃暐瀚母　辣妻刪光IG貼文

股市行情全是假　2名嘴涉炒股狂撈4000萬

美髮師撞死黃暐瀚母！超商樓上藏據點　還原酒駕時間軸

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

快訊／國三北上土城段5車連環撞　四線道封閉回堵紫爆

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

陳艾琳老公染大麻出庭　驗尿陽性可能下場曝

更多熱門

相關新聞

公園廁所性侵弱女害染病　惡狼重判再賠70萬

公園廁所性侵弱女害染病　惡狼重判再賠70萬

黃姓失業男在公園尾隨心智缺損女子小華(化名)進入廁所，並以手指插入其生殖器、肛門對其性侵得逞，害女子罹患需終生追蹤的性病，女子身心受創，向黃男提出100萬元求償。法官認女子要求有據，扣除已領得犯罪被害人補償金30萬元，因此判黃男應賠償精神慰撫金70萬元。

少女玩「真心話大冒險」吐真相　爸爸拳頭硬了

少女玩「真心話大冒險」吐真相　爸爸拳頭硬了

「前男友找上門」虐心戀曝光　妻嗆離婚！

「前男友找上門」虐心戀曝光　妻嗆離婚！

黑幫10少聽說她遭性侵　凌虐劈腿男脫褲拍「罪證」

黑幫10少聽說她遭性侵　凌虐劈腿男脫褲拍「罪證」

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

關鍵字：

肉羹店性侵女員工同性戀

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

被笑飛機場！愛莉莎莎曬片反擊：我木蘭飛彈

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

邵庭遭退學→年收2.2億電商社長

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面