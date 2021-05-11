按摩妹淚控中校假臨檢性侵　結果正牌警察「也做半套」竟救了他

▲越南籍按摩妹指控，李姓軍官冒充警察，假臨檢真性侵...（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍六軍團一名李姓中校2018年冒充警員到按摩店，「臨檢」2名按摩妹，事後被控性侵。法院審理後，判處6個月、罰金1萬，性侵部分則因證據不足無罪。至於為何冒充警察？他回答，按摩妹看起來很年輕，擔心若未成年性交易會罰很重，所以才假臨檢、要求出示身分證。

李姓中教是政戰軍官，2017年初在馬祖一間餐廳聚餐，期間撿到林姓友人的證件後，不僅未歸還，還偷偷剪開證件護貝封膜，把照片換成自己的大頭貼，再重新護貝，偽造警證。

2018年3月，李在某論壇上看到按摩廣告，預約黃姓女子服務，赴約後卻先詢問「有沒有特殊服務？」隨後出示假警證，稱黃女口音不像本地人，懷疑她是非法入境，要求看身分證確認，否則就要把人帶回警局。

當時黃女雖講台語自清，但仍拗不過李男，只能乖乖出示身分證給李拍照。不過，李男拍照後，謊稱要回警局查證，隨後匆匆離開現場。

當天下午，他又打電話給另一名越南籍按摩女，相約碰面，接著故技重施，要求女方交出身分證查驗，並拿手機拍照，隨後完成「半套」性交易才離開。不過，店家事後察覺內情不單純，主動報警處理，全案因此曝光。

案發後，李姓中校坦承侵占遺失物，又被越籍按摩女指控性侵，不僅遭軍方記3大過汰除，妻子也與他離婚，並帶走2個孩子。

李解釋，他變造並出示警證是為了自保，因為黃女看起來未成年，而越籍女子則是口音不像台灣人，他擔心是陸籍女子、接觸會違反軍方規定，才分別向2人要求「借看」身分證。但法官打臉，指現場無人強迫他消費，若有疑慮直接離開即可，沒必要出示偽造警證。

對此，越籍按摩女指控，當時李男恐嚇「如果不跟我做，就不給妳開店」，隨後將她強壓在床上性侵得逞。不過，法官發現女子供詞前後矛盾，又指認不出李男模樣，加上當時女方送走李男後，又接了另一名正牌員警，並提供半套性交易，全程未向他人求助，現場也無掙扎痕跡。

法官審酌種種跡證，認定李男持變造警證冒充警察，依侵占遺失物罪、僭行公務員職權罪合併判刑6月、罰金1萬元，可易科罰金，全案仍可上訴。性侵部分，因為只有越籍按摩女單一指訴，也無其他補強證據可信，因此強制性交部分判決無罪。

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