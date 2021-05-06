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哥哥從小伸狼爪　她見1幕想殺死全家！「替兒猛打13針」下毒手

▲▼男童、男孩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子在2019年1月至7月期間，13度對當年才6歲的兒子施打胰島素。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，並非新聞當事人，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡現年29歲女子小時候曾被哥哥性侵，但眼看哥哥一路幸福找到另一半成家生子，心中萌生殺意，計畫放火燒了她自己、媽媽、哥哥、孩子們同歸於盡。但她不捨寶貝兒子感受火噬的痛苦，給當年才6歲的兒子施打13次胰島素，多次入院，所幸醫療人員發現異狀，這才救了孩子一命。

綜合星媒《聯合晚報》等外媒報導，該名女子自9歲那年起多次遭到哥哥騷擾性侵，直到13歲把此事公開之後，這才讓哥哥被判進入感化院2年。在長大後，她於2013年結婚，與老公育有2女1男，而她的哥哥2018年9月結婚，嫂嫂在隔年懷孕。

只不過，當她回想起小時候遭到狼爪的痛苦回憶，心中出現哥哥不配擁有幸福人生的念頭進而萌生殺意，甚至計畫在嫂嫂預產期到來時，放火燒全家奪取媽媽、哥哥、孩子們及自己的性命。但她不捨最愛的寶貝兒子歷經火噬痛苦，便上網搜尋「安詳死去」的方法。

在她發現施打胰島素可致死後，前往藥房購買胰島素，並於2019年1月至7月期間，13度對當年才6歲的兒子施打胰島素，孩子隨後出現噁心嘔吐、臉部起紅疹、頭痛劇烈、發燒等症狀。光是2019年6月就住院3次，總計留院11天。

▲▼男童,男孩,兒童,跌倒。（圖／免費圖庫pixabay）

院方在同年7月15日要求她送兒子入院觀察，就在前往醫院之前，她再度幫兒子施打胰島素。隔日，護理師與孩子交談，這才發現孩子母親經常持藍色注射器，替她兒子打針。事後，該名女子也坦承為兒子注射胰島素一事，院方則是報警處理。

儘管該名女子患有重鬱症、創傷後壓力心理障礙症、代理型孟喬森症候群等精神疾病，但當局認定，她有意殺害兒子屬於預謀犯案，且清楚知悉犯罪行為。女子現已承認使用毒藥蓄意致傷他人罪名，被判處5年徒刑。

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