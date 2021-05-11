北市防疫升級！柯文哲：禁畢旅、畢業典禮改線上　16日開齋節停辦

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國內疫情擴大，中央流行疫情指揮中心11日公布，新增7個本土確診，且6名感染源待釐清，指揮官陳時中也定調，已經進入社區感染，引發民眾擔憂。對此，台北市長柯文哲11日宣布多項命令，其中畢業典禮改成線上；而台北市副市長黃珊珊說，5月16日開齋節停辦。

面對疫情升溫，柯文哲、黃珊珊臉書於11日下午1時46分突然出現一篇直播預告文，內文皆提及，即日起至6月8日，北市室內100人以上、室外500人以上活動停辦，醫院探病、畢業旅行、老人共餐活動也必須因應防疫而禁止，且國中會考防疫升級。

而柯文哲於下午3點防疫升級記者會，與會人員包括柯文哲、黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑、聯合醫院副總院長璩大成、國防醫學院三軍總醫院教授張峰義、北市衛生局疾管科長余燦華。

柯文哲指出，現在疫情有擴大的問題，特別是未來幾天到底多嚴重，「我看不出來，所以北市要發布幾項命令。」

柯文哲表示，室內100人，室外500人原則停辦，要辦要申請，要辦也要全程戴口罩、不准飲食、保持社交距離，建議停辦，因為不曉得狀況多嚴重，原則上是大型活動原則上停辦。

柯文哲提及，教育局方面，戶外教學畢業旅行停辦，畢業典禮改線上，校園開放明日起停止，交通全程戴口罩、禁止飲食，餐廳要吃桌菜要保持梅花座、隔板，社會局老人共餐明日起停掉，疫苗關於防疫旅館工作規定，會請觀傳局研議。在幾天要國中會考，涉及到一些細節，明早10點教育局會公布會考注意事項、採取事項。

此外，黃珊珊也說，原訂於5月16日舉辦的開齋節也停辦。

根據台北市的防疫SOP，第一階段為「出現感染源不明之本土案例」，本局、各區公所主辦活動，例如室內超過100人、室外超過500人以停辦為原則；未達室外500人、室內100人之集會活動，如有舉辦之必要應訂定完整防疫應變計畫，送觀傳局及衛生局審核通過後始可辦理，落實要求參加者佩戴口罩、入口量測體溫、管制點放置乾洗手液。

第二階段為「單週出現3件以上社區群聚事件」、「1天確診10名以上感染源不明之本土案例」，將停止辦理所有活動，北市府及各區公所所轄場館全面禁止開放，機關洽公一線員工戴口罩、每天量測體溫，臨櫃作業採分流及人流管制；進入區行政中心規定佩戴口罩，手部消毒並量測體溫，有發燒、呼吸道及疑似症狀者勸導離開並前往就醫，經常接觸面每日落實環境消毒。

第三階段為「本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈」，將停止辦理所有活動，所轄場館全面禁止開放；機關洽公除必要防疫人員外，其餘人員實施居家辦公，必要臨櫃作業採預約制；宗教場所及活動，除必要祭祀人員外，其他人員禁止進入。