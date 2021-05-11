　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情擴大！新北、宜蘭11日陸續傳出有不明感染源病例，行政院長蘇貞昌11日緊急視察疫情指揮中心，強調新冠肺炎疫情發生很嚴重的變化，「台灣也有新的狀況」，國人同胞該收心。另外，蘇貞昌也在會中指示指揮中心要升級防疫措施，並落實相關SOP。

▲▼蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／記者陳家祥攝）

▲蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／記者陳家祥攝）

在今天的緊急應變會議中，不只政院、衛福部官員列席，連教育部、交通部、內政部、文化部等各部會首長都到場。據了解，蘇貞昌指示，針對全球疫情和本土疫情升溫，「國內防疫措施要進行升級，請各部會報告管制升級措施，再由指揮中心統一宣布」；而在聽完各部會報告防疫作為後，蘇也要求，一定要落實相關SOP。

蘇貞昌在會前受訪也表示，看到世界新冠肺炎疫情發生很嚴重的各方面變化，馬來西亞剛宣布全國封城1個月、日本第4波疫情再起，「台灣也有新的狀況」，我們覺得是全國同胞齊心合力，在指揮中心各方面的部署，台灣才能1年多把防疫做到做好。

蘇貞昌說，因為時間久、成績好，大家鬆懈大意，今天特別再次來指揮中心打氣，「同時呼籲國人同胞，該收心了，該嚴謹面對疫情」，務必遵照指揮中心要求做到到位，國人同胞要照指揮中心公布的類別趕快打疫苗，打疫苗也是最好的防疫，大家一起把一年多來的好成績繼續堅持下去

蘇貞昌表示，我們知道，防疫隨時隨地都在變化，指揮中心一直都用最嚴謹態度面對各種情形，都有相對因應做法，不用特別因為哪個時間點、哪個事件而懷疑做法，但做法也隨時滾動檢討，有不夠周到一定隨時加強改進，尤其變種病毒傳播更快。

▲▼蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／ETtoday直播）

另外，由於疫情升溫，指揮中心預計在2點時公布升級後的防疫措施：

1. 未配合口罩規定者可予以開罰。

2. 所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩/使用隔板,並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

3. 原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

4. 營業場所啟動人流管制作業，無法落實各項防疫措施者應暫停營業。

5. 交通運輸：雙鐵、客運等大眾運輸禁飲食，雙鐵禁站票，高鐵取消自由座。

6. 醫院及長照機構：除例外情形，停止開放探親及探視，陪病及陪伴者限1人。

ET快訊
快訊／宜蘭爆5確診！　某高中急發通知：有學生家長染疫
羅東爆5例群聚感染！消息人士證實：找不到感染源
快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散
傳蘆洲、羅東6本土「感染源不明」！指揮中心回應了
快訊／台股爆量重挫逾700點！　疫情衝擊跌破16600點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宏都拉斯要買中國疫苗　外交部：反對疫苗成為政治外交勒索的工具

中國稱「妥善安排台灣參與世衛」　行政院：打壓無所不在

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

蔡英文迎戰8月公投　明提出「四個不同意、台灣更有力」訴求

費鴻泰嗆「槍斃陳時中10次」　民進黨：扯防疫後腿！應請辭總召

費鴻泰批陳時中應該被槍斃　林俊憲諷：國民黨真的是「永懷領袖」

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

快訊／確診獅子會前會長6日出席30人餐敘　蘆洲某婚宴餐廳緊急消毒

國內疫情再爆不明感染源　蘇貞昌籲國人「快打疫苗」

「羅智強就是為了聲量生存的人」　台灣基進諷：可憐啊要蹭到台中

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

羅時豐最紅的歌？大港開唱全場：斯斯XD　飆洗腦饒舌曲...告五人「這首歌」也會！

宏都拉斯要買中國疫苗　外交部：反對疫苗成為政治外交勒索的工具

中國稱「妥善安排台灣參與世衛」　行政院：打壓無所不在

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

蔡英文迎戰8月公投　明提出「四個不同意、台灣更有力」訴求

費鴻泰嗆「槍斃陳時中10次」　民進黨：扯防疫後腿！應請辭總召

費鴻泰批陳時中應該被槍斃　林俊憲諷：國民黨真的是「永懷領袖」

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

快訊／確診獅子會前會長6日出席30人餐敘　蘆洲某婚宴餐廳緊急消毒

國內疫情再爆不明感染源　蘇貞昌籲國人「快打疫苗」

「羅智強就是為了聲量生存的人」　台灣基進諷：可憐啊要蹭到台中

宏都拉斯要買中國疫苗　外交部：反對疫苗成為政治外交勒索的工具

女星泣訴私生女辛酸　聯繫生母被冷回「我沒女兒」

加百列VS江辰晏 台灣運彩開盤看好統一獅

新機將發布舊機推促銷　華碩旗艦機下殺近萬

技嘉官網稱「不選擇低質量中國製造」　陸網怒抵制、電商也下架！

思覺失調男模仿《黑道少年》持菜刀砍人致2死　陸法院一審判死刑

快訊／新北+宜蘭傳6確診！宜蘭某高中急公告：有高中生家長確診

彰化年輕男上吊「送肉粽路線急改」　廖大乙：送山上冤魂恐回頭

Lulu百萬粉專頁「2021年發文突被消失」　一開傻眼急喊：求救

回不去了！高雄房價全面翻漲　1字頭倖存區只剩它

政治熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

快訊／疫情延燒！蘇貞昌曝「台灣有新狀況」　國人該收心了

快訊／確診獅子會前會長6日出席30人餐敘　蘆洲某婚宴餐廳緊急消毒

費鴻泰嗆槍斃陳時中　許淑華落淚：我不夠努力才讓他刻薄扯台灣後腿

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

北市成功國宅又傳確診　里長急問CDC遭踢皮球

LIVE／華航機師染疫爆不停！蘇貞昌緊急視察指揮中心

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

染疫機師足跡6天後才公布　內湖里長罵陳時中蓋消息「根本太上皇」

陳柏惟問「挑食嗎？吃豬嗎？」　 國防部長傻眼

連勝文拚黨主席　兩劇本扳倒江啟臣　

更多熱門

相關新聞

羅東「爆5例群聚感染」！消息人士證實：找不到感染源

羅東「爆5例群聚感染」！消息人士證實：找不到感染源

國內新冠肺炎疫情今（11）日驚傳一名新北市五股獅子會前會長確診，據了解，該名遭染疫的成員近日無出國史，與近期華航案、諾富特無關聯，「感染源不明」恐淪為社區感染破口。接著在宜蘭也傳出有某遊藝場緊急消毒，據了解為某電子遊樂場驚傳一名女員工確診，而其接觸者有一人採檢為陽性反應。有消息人士證實，蘆洲有一名確診案例，且感染源不明，而宜蘭為5人群聚但案例數尚未確知，仍有待下午指揮中心進行說明。

日媒：世界變得越來越依賴中國疫苗

日媒：世界變得越來越依賴中國疫苗

國內疫情再爆不明感染源　蘇貞昌籲國人「快打疫苗」

國內疫情再爆不明感染源　蘇貞昌籲國人「快打疫苗」

蘇貞昌挺華航：台灣出口一個月賺幾百億美金　「大家應支持體諒」

蘇貞昌挺華航：台灣出口一個月賺幾百億美金　「大家應支持體諒」

關鍵字：

蘇貞昌行政院疫苗新冠肺炎影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

傳蘆洲羅東6例本土「感染源不明」！指揮中心回應了

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

快訊／疫情延燒！蘇貞昌曝「台灣有新狀況」　國人該收心了

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面