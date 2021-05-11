快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情擴大！新北、宜蘭11日陸續傳出有不明感染源病例，行政院長蘇貞昌11日緊急視察疫情指揮中心，強調新冠肺炎疫情發生很嚴重的變化，「台灣也有新的狀況」，國人同胞該收心。另外，蘇貞昌也在會中指示指揮中心要升級防疫措施，並落實相關SOP。

▲蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／記者陳家祥攝）



在今天的緊急應變會議中，不只政院、衛福部官員列席，連教育部、交通部、內政部、文化部等各部會首長都到場。據了解，蘇貞昌指示，針對全球疫情和本土疫情升溫，「國內防疫措施要進行升級，請各部會報告管制升級措施，再由指揮中心統一宣布」；而在聽完各部會報告防疫作為後，蘇也要求，一定要落實相關SOP。

蘇貞昌在會前受訪也表示，看到世界新冠肺炎疫情發生很嚴重的各方面變化，馬來西亞剛宣布全國封城1個月、日本第4波疫情再起，「台灣也有新的狀況」，我們覺得是全國同胞齊心合力，在指揮中心各方面的部署，台灣才能1年多把防疫做到做好。

蘇貞昌說，因為時間久、成績好，大家鬆懈大意，今天特別再次來指揮中心打氣，「同時呼籲國人同胞，該收心了，該嚴謹面對疫情」，務必遵照指揮中心要求做到到位，國人同胞要照指揮中心公布的類別趕快打疫苗，打疫苗也是最好的防疫，大家一起把一年多來的好成績繼續堅持下去

蘇貞昌表示，我們知道，防疫隨時隨地都在變化，指揮中心一直都用最嚴謹態度面對各種情形，都有相對因應做法，不用特別因為哪個時間點、哪個事件而懷疑做法，但做法也隨時滾動檢討，有不夠周到一定隨時加強改進，尤其變種病毒傳播更快。

另外，由於疫情升溫，指揮中心預計在2點時公布升級後的防疫措施：

1. 未配合口罩規定者可予以開罰。

2. 所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩/使用隔板,並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

3. 原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

4. 營業場所啟動人流管制作業，無法落實各項防疫措施者應暫停營業。

5. 交通運輸：雙鐵、客運等大眾運輸禁飲食，雙鐵禁站票，高鐵取消自由座。

6. 醫院及長照機構：除例外情形，停止開放探親及探視，陪病及陪伴者限1人。