國民黨召委變更議程討論「罷免綁公投」　陳柏惟批：林思銘讓律師蒙羞

▲國民黨立委林思銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，提案領銜人楊文元10日向台中市選委會遞交第二階段連署書，並向中選會喊話要「罷免綁公投」，立法院內政委員會召委、國民黨立委林思銘隨後提出變更議程，將邀請中選會進行專題報告。陳柏惟表示，林思銘是律師也是民意代表，很可惜讓律師這個職業蒙羞。

立法院內政委員會13日原排定邀請內政部長徐國勇、警政署長陳家欽就「員警違反警察風紀案件暨政府、督察雙元課責機制運作成效」進行專案報告並備詢，林思銘卻在11日上午臨時提出變更議程，改邀請中選會主委李進勇就「罷免與公投合併舉行選務規劃」進行專題報告，並備質詢。

▲中選會主委李進勇。（圖／記者李毓康攝）



對此，陳柏惟11日受訪時表示，現在好像也沒有其他罷免案，「那應該就是針對我」，林思銘是一位律師，同時也是民意代表，很可惜在詐騙黨待久了，正直與良知都會不見。

陳柏惟認為，林思銘明明知道這是政治操作，也知道相關法案早就修法已久，「早不提、晚不提，這個時候來提，很明顯就是政治操作」，很可惜讓律師這個職業蒙羞，見到錯的事情非但沒有站出來，還要繼續維護自己的政治量能。

台灣基進組織部主任李雨蓁受訪時則批評，國民黨動員整個政黨的力量，就是為了讓罷免陳柏惟的選舉跟公投綁在一起，「難道不是國民黨在背後指使罷免團體，要拔除這根卡在中國與國民黨喉嚨的魚刺嗎」。

李雨蓁也強調，守下陳柏惟這一席立委，就是守下台灣，台灣基進未來會繼續守護台灣的主權，而防止中國滲透最好的方法，就是在陳柏惟的罷免案投下不同意票。

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