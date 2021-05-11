快訊／侯友宜：蘆洲新莊校園即日起不開放　八大場所複查不合格者勒令停業

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜11日下午召開緊急應變會議表示，新北宜蘭出現6感染源不明案例，會讓民眾對防疫有疑慮，這是社區感染的開始，務必全面提升二級警戒，更要超前部署。蘆洲、新莊兩區域校園全部暫停對外開放，其餘學校畢業旅行應延後，校際交流活動全面暫停。

侯友宜表示，三天前，新北市已提醒市民全力備戰，馬上將警戒的心情拉回來，現在新增本土案例，要全力防堵，在這段時間室內外活動，只要做不到戴口罩、社交距離、實聯制，全部延後辦理。

侯友宜說，八大場所將會不斷稽查，只要一次複查不合格，就立刻停業，至於八大風險場所，如休閒娛樂、宗教場所、公務機關務必戴上口罩，不戴口罩勸導不聽將直接開罰。大眾運輸提升、加倍消毒頻率，禁止飲食。

侯友宜表示，文化局、經發局、社會局相關場館，嚴格落實人流管控，包括醫院疑慮禁止探病，長照機構等住宿型場所改採視訊探視。

侯友宜強調，昨日將蘆洲新莊區重點消毒，由於今日爆出感染源不明，蘆洲地區全面消毒，他稍後將親自視察，他喊話中央，單憑案例記憶進行疫調，總有漏洞，必須找出感染源才能夠堵住疫情，務必擴大匡列、採檢，若再有個案，應進一步針對高危險區域做普篩。



新北市防疫規定：

一、 停辦室外 500 人以上、室內 100 人以上之集會活動。

二、 加強稽査八大特殊娛樂業，複查不合格暫停營業。

三、 室內集會戴口罩及戶外無法全程保持社交 距離者一律戴口罩，八大風險場所勸導不聽者開罰。

四、 大眾運輸交通工具再提高 消毒頻率，禁止飲食。

五、 風景區人潮湧擠每 2 平方 1 人限制。

六、 文化場館及營業場所採人流管控。

七、 禁止醫院、護理之家探病;住宿型長照機構採視訊探視。

八、 足跡風險區校園暫停對外開放。

▲侯友宜召開臨時應變會議。（圖／記者羅婉庭攝）