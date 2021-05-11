醫療團隊嚴密掌握蔡英文、賴清德健康　規劃施打「國產疫苗」

▲蔡英文、賴清德。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

中央流行疫情指揮中心11日提升疫情警戒至第二級。對此，總統府發言人張惇涵傍晚表示，府內參觀活動暫停開放，而總統、副總統的座車每天都會消毒，醫療團隊也都有掌握健康狀況；至於是否施打疫苗的問題，他則重申正副總統會在國產疫苗研發成功後，以實際行動支持。

面對疫情升溫，張惇涵表示，總統府一直以來都遵照中央流行疫情指揮中心指引，嚴格實施各項防疫措施，進入總統府的員工、賓客都會嚴格落實體溫量測。

張惇涵指出，為因應指揮中心將疫情警戒提升至第二級，為降低傳染風險，總統府一樓參觀活動將暫停開放至6月8日，原訂6月5日總統府大開放活動也暫停；後續將視指揮中心相關指引，另行發布重新開放時間。

張惇涵強調，總統、副總統的座車，每日出勤前後都有進行消毒工作，而辦公區域也會定期消毒；而醫療團隊皆嚴密掌握總統、副總統健康狀況。

在疫情狀況的掌握上，張惇涵表示，包括行政院蘇貞昌院長、指揮官陳時中，皆有向總統報告疫情狀況，從昨晚至今天上午，蔡英文與蘇貞昌、陳時中都有密切聯繫，持續掌握、更新疫情相關狀況。

張惇涵表示，蔡英文今日上午仍有國政行程，除了處理各項國政政務外，蔡英文請蘇貞昌，邀集各相關部會及單位審慎應對新一波疫情挑戰，並依照指揮中心專業指引，全力部署相關防疫工作，務必守住這波疫情，確保國人朋友的健康安全。

至於總統、副總統否施打疫苗的議題，張惇涵表示，總統府早已於3月22日公開說明，總統、副總統都會遵照醫療團隊及中央流行疫情指揮中心的專業判斷，配合對整體防疫工作有正面助益的措施；一旦國產疫苗研發成功，總統及副總統願意以實際行動支持國產疫苗。

最後，張惇涵強調，誠如蔡英文所表示，台灣守住疫情防線一年多，在陸續施打疫苗的現在，我們更不能失守。面對這一波疫情挑戰，期盼中央地方共同合作，全體國人持續團結一心，大家同舟共濟，共同落實防疫。

▼總統蔡英文呼籲國人配合政府六大防疫措施。（圖／蔡英文臉書）

