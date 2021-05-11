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反萊豬公投遭改名反「美」萊豬　國民黨轟：蔡英文帶頭製造假訊息

▲▼蔡英文在臉書宣傳公投，反萊豬公投遭改名反美萊豬公投。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文在臉書發文宣傳公投，反萊豬公投遭改名為反美萊豬公投。（圖／蔡英文臉書）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文11日在臉書宣傳四項公投案，卻將國民黨提出「反萊豬」公投的項目改為「反『美』萊豬公投」，國民黨痛批，蔡英文刻意篡改公投名稱，根本是國家元首帶頭製造假訊息，用惡質的操作手法誤導民眾，要求蔡英文向國人道歉。

國民黨提出的反萊豬公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」國民黨表示，內容完全沒有提及「反美」或「反美萊豬」等字眼。另外，根據民進黨內部民調，有關「民眾認為國民黨是反萊豬或反美豬？」有62%的民眾認為國民黨是反萊豬，僅有21.5%的民眾認為是反美豬；同一份民調也顯示62.8%民眾表示不能接受萊豬進口，而且「非常不能接受」的民眾占50.3%，顯然社會輿論相當清楚國民黨「反萊豬」，並不「反美豬」的立場，相信蔡英文及民進黨並不會不知情。

「真正讓美豬遭殃的是民進黨政府產地標示的錯誤政策。」國民黨表示，民進黨政府執意開放進口萊豬，卻不願意明確標示豬肉是否含有萊劑，只願意標示產地，導致台灣民眾對於進口美豬的恐慌與疑慮，因此，真正讓美豬被貼上特定標籤的罪魁禍首就是民進黨政府只標示產地的錯誤決策。

國民黨批評，蔡英文不思檢討，卻在今天的臉書貼文惡意將「反萊豬公投」竄改為「反『美』萊豬公投」，明顯就是為了製造社會中的「反美」情結，意圖獲取政治上的利益，蔡英文操弄社會對立的手法相當惡質與惡劣。

國民黨強調，蔡英文已經完全失去身為國家元首的格局與高度，帶頭製造「假訊息」，欺騙民眾、誤導視聽，蔡英文不僅要向國人道歉，更應接受相關法令究辦。

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