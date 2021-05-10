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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨8月公投強化「異溫層」溝通　64%民眾反對重啟核四

▲民進黨主席蔡英文與林錫耀秘書長會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

面對8月的公投案，民進黨近日針對「異溫層」主動出擊，找來以往不支持相關議題的年輕人舉行「焦點座談」。事實上，根據民進黨內部民調，有64%民眾反對重啟核四，輾壓支持重啟核四的29.6%。

針對媒體報導指稱，民進黨在8月4項公投「全滅」，30歲以下年輕人挺核四震撼綠營一事，黨政人士表示，民意並非鐵板一塊，透過焦點座談以及一般性電話民調，都可以驗證民眾迄今對於公投的印象都是模糊資訊，但經過提供完整資訊與說明後，民眾對於公投都會改變想法。

事實上，民進黨所謂的「焦點論壇」，是找來以往本來就不支持相關議題的「異溫層」進行溝通。黨政人士透露，一份黨內民調顯示，有高達64％的民眾反對重啟核四，幾乎碾壓支持核電重啟的29.6％。

黨政人士指出，這證明公投題目如果只看「單一一場」的焦點座談，無法掌握整體民意的看法，需要不同場次相互對照，並和電話民調交叉比對，才不會錯誤解讀。

黨政人士表示，以重啟核四公投為例，民眾在進一步了解核能發電佔整體發電量只有一成左右時，民眾就不會再認為核電應該是主要發電選擇，甚至在了解核四重啟還牽涉到核廢料與核災風險的問題，民調基本上都完全翻轉過來。

黨政人士說，這樣的情況除了在焦點座談有很明顯的反應外，民進黨4月電話民調中也發現，原本反對核四重啟的意見只高於重啟核四約2％的差距，但經過提示說，在找到核廢料最終處置場前，是否同意重啟核四的話，反對重啟的民眾則高達64%，支持重啟的人只剩下29.6％。

黨政人士也指出，除了一般性的電話民調，民進黨也透過舉辦焦點座談了解特定對象的法。經過數場焦點座談後，很明顯可以發現在全國不同區域的民眾在了解核電佔比其實佔全國發電比重很低的事實下，整體民意在焦點座談現場對於核電的接受度就下降，甚至如果再提到核災與核廢料，更可以看出在多數年齡層當中更為反彈。

此外，在美豬的議題上，黨政人士說，在民進黨舉辦的焦點座談中，美豬公投也有民眾認為含萊劑的美牛都進來9年，現在放寬含萊劑的豬肉進口，民眾了解台灣要和國際接軌，需要和美國有更好的交往，因此期待政府做好把關、標示，讓自己可以選擇時，民眾就會改變立場。

黨政人士說，更有民眾直接表達，「美豬有得選，核災沒得選」，可以自己作選擇要不要吃美豬，但如果發生核災，卻無法選擇不要。這些論述方向都證實，整體公投情勢還有許多可以說服民眾的觀點，這些也都有助於民進黨未來後續跟民眾溝通的方向。

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