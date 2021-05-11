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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文迎戰8月公投　明提出「四個不同意、台灣更有力」訴求

▲民進黨主席蔡英文與林錫耀秘書長會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨發言人顏若芳11日表示，兼任黨主席的總統蔡英文將在12日中常會上，正式拍板民進黨對於今年公投案「四個不同意」的態度，並向支持者明確表達民進黨「四個不同意，台灣更有力」的訴求。

顏若芳說，除了週三中常會上蔡英文主席正式宣布拍板公投態度外，會後也將由規劃由黨秘書長林錫耀與不分區立委代表在黨部召開記者會，向民眾說明民進黨「四個不同意，台灣更有力」的相關理由。

顏若芳指出，民進黨面對公投，除了早已規劃「台灣政進步，向您報進度」系列施政說明會外，相關文宣製作已準備就緒，不過同時考量國內疫情與政治情勢而隨時調整節奏。

此外，顏若芳表示，本週也預計進一步針對公投提案正式表達「四個不同意，台灣更有力」的態度，也希望透過口號、標語讓民眾知道，這場公投對台灣未來不論是對外國際貿易、經濟發展、能源轉型以及民主永續都有很大影響，因此也希望民眾在了解充分資訊下，可以對公投投下四個不同意，確保台灣發展方向，讓台灣未來更有力。

對於基進黨表示，他們與民進黨使用的口號內容有相同之處。顏若芳說，這代表大家有共同想法，也代表兩黨立場、目標一致，也就是公投投下不同意，台灣未來會更有力。

對於後續疫情的影響，顏若芳表示，會隨時注意疫情變化，並配合指揮中心的指示來做好防疫準備，相關實體活動都會保持最大彈性來因應，一切以確保防疫為優先。

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