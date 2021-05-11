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蘇貞昌喊話收心　葉元之：防疫漏洞都民眾問題？

▲▼蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／ETtoday直播）

▲蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／ETtoday直播）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌11日表示，新冠肺炎疫情有新狀況發生，該嚴謹面對，全民務必遵照指揮中心防疫政策，「大家該收心了」。對此，國民黨新北市議員葉元之直言「感覺之前防疫漏洞都是民眾的問題」。

蘇貞昌11日上午赴疫情指揮中心視察，並發表談話。蘇貞昌表示，世界新冠肺炎疫情發生很嚴重的各方面變化，馬來西亞剛宣布全國封城1個月、日本第4波疫情再起，台灣也有新的狀況，因為時間久、成績好，大家鬆懈大意，今天特別再來指揮中心打氣，呼籲國人同胞「該收心了，該嚴謹面對疫情，務必遵照指揮中心要求做到到位」，國人同胞要照指揮中心公布的類別，趕快打疫苗，「打疫苗也是最好的防疫，大家一起把1年多來的好成績繼續堅持下去」。

對此，葉元之在臉書表示，蘇貞昌每次做一點小事就愛自誇，有政府會做事，但現在疫情嚴重，之前防疫出現破口，蘇貞昌就變一副局外人樣，叫國人收心，感覺之前防疫漏洞都是民眾的問題。

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