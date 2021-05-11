國內疫情再爆不明感染源　蘇貞昌籲國人「快打疫苗」

記者蔡文鈴／台北報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，對於宜蘭、新北11日上午爆出有不明感染源案例，行政院長蘇貞昌11日中午緊急前往指揮中心視察，他呼籲國人應該收心做好防疫，依照指揮中心類別，該打疫苗的盡快施打，把台灣一年多來的防疫好成績一起堅持下去。

▲蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／ETtoday直播）



蘇貞昌表示，馬來西亞封城一個月，日本的第四波疫情再起，台灣也出現新的狀況，但在全國同胞齊心合力、指揮中心超前部署的情況下，台灣才能把防疫做到最好，不過時間久了大家鬆懈大意，因此這次特別再來指揮中心，給全國防疫人員加油打氣。

面對國內興起疫情，蘇貞昌提醒，國人應該要收心，務必遵照指揮中心要求做到位，也請國人依照指揮中心所規範類別，該打疫苗的打疫苗，這也是最好的防疫，把一年多來的好成績一起堅持下去，請大家通通一起堅持下去，讓台灣永遠是幸福之地。

指揮中心公布新冠肺炎疫苗接種對象，預估有456.1萬人需進行施打疫苗；第一類至六類：醫事、防疫人員、因公出國、維持治安等社會機能、維持機構及社福照護系統運作等。第七類：維持國家安全正常運作之必要人員。第八類：65歲以上長者。

▼疫苗第一類至第6類及65歲以上長者人數統計。（圖／指揮中心提供）

