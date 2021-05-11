疫情擴大、立委嗆槍斃　陳時中背腹受敵蘇貞昌離場前打氣加油

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情擴大！新北、宜蘭11日陸續傳出有不明感染源病例，行政院長蘇貞昌11日緊急視察疫情指揮中心，強調新冠肺炎疫情發生很嚴重的變化，「台灣也有新的狀況」，呼籲國人同胞，該收心了。約1個小時的會議結束後，蘇不停與衛福部長陳時中叮囑，一路講到上車前還特別道了聲「加油」才離開，顯見疫情嚴重的程度。

▲蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／記者陳家祥攝）



此次會議不只政院、衛福部官員列席，連教育部、交通部、內政部、經濟部、文化部等各部會首長都到場。據了解，會中蘇貞昌指示，針對全球疫情和本土疫情升溫，「國內防疫措施要進行升級，請各部會報告管制升級措施，再由指揮中心統一宣布」。

蘇貞昌會前受訪表示，看到世界新冠肺炎疫情發生很嚴重的各方面變化，馬來西亞剛宣布全國封城1個月、日本第4波疫情再起，「台灣也有新的狀況」，我們覺得是全國同胞齊心合力，在指揮中心各方面的部署，台灣才能1年多把防疫做到做好。

蘇貞昌說，但因為時間久、成績好，大家鬆懈大意，今天特別再次來指揮中心打氣，「同時呼籲國人同胞，該收心了，該嚴謹面對疫情」，務必遵照指揮中心要求做到到位。蘇呼籲，國人同胞要照指揮中心公布的類別趕快打疫苗，打疫苗也是最好的防疫，大家一起把一年多來的好成績繼續堅持下去

而面對一臉疲態的陳時中遭國民黨立委費鴻泰嗆「槍斃」，蘇貞昌抱屈，以陳時中跟全體防疫人員為榮，因為最重要的是大家在工作崗位上盡心盡力，「他可能滿臉塵土，他做的不一定100分，但比起講風涼話、指手畫腳好的很」。