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蘇貞昌挺華航：台灣出口一個月賺幾百億美金　「大家應支持體諒」

記者黃巈禾、陳家祥／台北報導

華航機師、諾富特飯店群聚感染擴大！中央流行疫情指揮中心10日公布，新增15例新冠肺炎確診案例，其中，4例是華航諾富特染疫個案接觸者及家人，包括3例本土、1例感染源調查中，全案累計35人確診，另有11例境外移入。對於疫情擴大，行政院長蘇貞昌11日視察疫情指揮中心，他呼籲，大眾應給予華航支持和體諒。

▲▼蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／ETtoday直播）

▲蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／ETtoday直播）

蘇貞昌表示，今天一早華航董事長和衛福部長陳時中都在行政院開會，桃園市長鄭文燦等都來行政院開第二波的會，政府各方面都努力在做，過去一年多全世界有那麼多的航空公司倒閉、破，還要國家拿錢出來收拾善後，但華航還是在如此嚴峻的環境中賺錢，非常不簡單。

蘇貞昌指出，華航很多機師機組人員也是不停被管制，出口管制，回來又管制，一直在這樣的循環中，卻肩負起疫苗輸送、物資進出口，台灣在這段期間經濟特別好、出口特別多，一個月就幾百億美金，這些貨物的出口不但空運佔一半，華航更佔空運中的一半，所以華航是非常辛苦的，難免會有極少數的人，沒有做到完全到位，雖如此辛苦還是要求華航做到位，請國人同胞知道華航在這麼辛苦中絕大多數是撐著的，「我們要給他加油，他們的辛苦，我們也要給他體諒」。

蘇貞昌提到，指揮中心也要求華航更嚴格，影響機組人員運作，也影響了整個國家出口進口，更影響工商發展，和世界供應鏈，昨天華航總經理也來行政院開會，今天一早華航董事長也來，指揮中心也來，從各方面盤點，華航也願意更努力撐著，雖然衝擊一成兩成，還是願意再辛苦也要撐著國家的經濟發展，撐著台灣在世界的重要供應鏈。

最後，蘇貞昌也呼籲，請大家對於有做不好的地方請指教再改進，有努力在做的地方多給予支持和體諒，畢竟我們是同舟一命的，我們勸的不是講風涼話，或顛倒或苛責，而是點出還沒有做好的地方，我們謙卑接受、努力改進，請大家指教。

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