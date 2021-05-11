6本土「基因定序極重要」！若為英印變種　醫指：防疫應升至第三級

▲宜蘭遊藝場出現5人群聚感染。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增7例新冠肺炎本土個案，其中5例在宜蘭羅東、1例在蘆洲、1例則是機師家人，其中1例案1202在羅東「銀河百家樂」遊藝場工作，因出現症狀就醫，另一例蘆洲個案也同樣出現症狀就醫，但6例確診者皆尚未確定感染源。醫師們提醒防疫措施一定要做足，有醫師也指出，若宜蘭群聚事件的病毒基因定序為英國或印度變種，防疫層級要升至第三層才有效，現在是台灣防疫戰鬥中，最大的一次危機。

針對新增7例本土個案中，有6名感染源待釐清，指揮官陳時中也定調台灣進入社區感染。精神科醫師潘建志表示，羅東大爆，銀河百家樂群聚有5個確診，加上蘆洲也有1例，都是不明來源，「大大不妙」。他提醒，「宜蘭和新北的網友們，請多加小心」。

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對於可能的接觸者，潘建志指出，百家樂遊藝場是八大行業，遊走法律邊緣的台式地下賭場，賭客逗留時間很長，從業人員也龍蛇混雜，常有黑道背景，且有人介紹才進得去，大部份熟客，表面看來實名制追蹤框列沒問題，但有些人無論如何是不願意給名字的，如：通緝犯、毒癮者或詐騙集團車手們，「這些人追蹤不到」。

▲一張圖看懂今日6本土確診關係。（圖／曾梓倩製）

潘建志強調，「基因定序異常重要」，如果銀河百家樂群聚是英國變種甚至是印度變種，防疫層級升至第三級才有效，等於除了維生必要、醫療及公務場所外，其它營業和公共場所須關閉，室內人數限制10人，室外限5人。

潘建志直言，現在是台灣防疫戰鬥中，最大的一次危機，而首長們所謂的防疫升級、超前部署，大概是在1.5級，2級，2.5級之間跳來跳去，「老實說不符SOP」。醫師批評，原本防疫層級只有四級，現在搞成八級、九級，這裡宣示一下、那裡嚴格一點的，沒什麼科學根據，僅靠首長們直覺而已，「SOP就SOP，滾動式調整是三X」，太繁瑣的規定反而大家弄不清楚。

▲案1202、1203公共場所活動史（圖／曾梓倩製）