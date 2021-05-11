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「台中鋼鐵人」慘了！民航局認違法要抓　要建議檢方求處重刑

@six_lin666

哇靠！出現在台中！！！鋼鐵人##ironman ##taiwan ##iron

♬ 原聲 - Teacher Lin

記者賴文萱／台北報導

「噴射鋼鐵人」現身台中！一名網友10日在抖音平台貼出一段影片，只見在台中市北區有人穿著疑似噴射背包的裝備，緩緩從天空中飛過，讓目擊者忍不住驚呼，「我放大看真的是人耶！」民航局表示，此一案例確定違法已著手調查，調查完成後，將移送檢方偵辦。也希望民眾有相關跡證，能提供民航局參考。

針對中部地區傳出有民眾違法操作「噴射背包」情況，交通部民用航空局今天表示，國內目前尚未有合法申請進口之噴射背包，此案確定違法，民航局已著手調查。民航局強調，此類違法活動對飛安威脅極大，未來查獲將建議檢方求處重刑。

民航局指出，噴射背包為國外近年才研發的產品，尚未廣泛運用，國內目前列為航空器，持有與操作，均需依民航法規定進行。

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台中驚見「噴射鋼鐵人」飛天。（圖／翻攝自抖音／six_lin666）

66

民航局表示，此種機器進口前，需先取得民航局與海關核准方可進口，飛行、操作前，需先取得民航局發給的適航證明；人員部分，需取得操作證與體檢證，活動的空域必須合法。

有關中部此次發生之活動，民航局表示，目前國內並無合法進口的噴射背包，民航局也未發出與此有關的適航證明與操作證，此一案例確定違法，民航局已著手調查，調查完成後，將移送檢方偵辦。也希望民眾有相關跡證，能提供民航局參考。

民航局表示，此案未來將依違反民航法第103、104條移送法辦，當事人可處以5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

▲▼微軟派出噴射背包駕駛員在倫敦上空飛行，為宣傳新遊戲《最後一戰：瑞曲之戰》。（圖／CFP）

▲微軟曾派出噴射背包駕駛員在倫敦上空飛行。（圖／CFP）

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