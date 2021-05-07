LIVE／累計29人確診！究責華航「恐重罰百萬」　陳時中最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

華航諾富特染疫風暴已釀29人確診，其中的管理權責不清，中央及地方互相甩鍋引發外界爭議，中央流行疫情指揮中心昨（6）日與桃園市府、交通部民航局、華航四方開會釐清，雖然觀光局已對飯店開罰15萬，但外傳華航恐因管理不佳遭罰百萬。指揮中心今日下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自主持，說明最新防疫作為。

諾富特華航桃園機場飯店發生防疫疏漏事件，觀光局依指揮中心之相關疫調資料及桃園市政府（6）日提供之資料，該飯店使用非防疫旅館範圍作為機組員檢疫場所致發生機組員、員工及家屬多人染疫，已影響公共防疫衛生，顯已損害國家利益及確有損害消費者生命、身體、健康之虞，已依發展觀光條例第53條第1項規定裁處罰鍰新台幣15萬元整。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

昨天陳時中於四方會談前受訪時表示，會分做兩方面去討論，第一是會和民航局、華航等單位開會討論既有法規，釐清相關權責，第二則是「縣市政府認為資訊透明度不夠」，也會發函給地方政府，讓地方政府了解現在有的資訊，有問題提出來可以討論改進，大家一起把聯絡管道弄得更清楚。

至於病毒基因定序方面，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，目前看起來諾富特、華航有一起群聚，當中部分機師曾經執飛美國安克拉治；另一起案1102家庭群聚，機師曾執飛美國洛杉磯，另有案1101個人也屬不同序列，機師曾經執飛德國法蘭克福，總共至少3個感染來源。

目前已經進行基因定序一共20人，16人結果出爐，剩下還在定序中的4人都是與諾富特病毒相同序列的機師與房務家人。至於其它7名確診者，羅一鈞表示，排除病毒量太低的2名機師與2名血清陽性機師家人，另有3名機組員還在等待定序，為案1122、近日確診的案1153機師與案1154空服員，將進一步釐清是否有新的感染來源。