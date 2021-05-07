　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／累計29人確診！究責華航「恐重罰百萬」　陳時中最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

華航諾富特染疫風暴已釀29人確診，其中的管理權責不清，中央及地方互相甩鍋引發外界爭議，中央流行疫情指揮中心昨（6）日與桃園市府、交通部民航局、華航四方開會釐清，雖然觀光局已對飯店開罰15萬，但外傳華航恐因管理不佳遭罰百萬。指揮中心今日下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自主持，說明最新防疫作為。

諾富特華航桃園機場飯店發生防疫疏漏事件，觀光局依指揮中心之相關疫調資料及桃園市政府（6）日提供之資料，該飯店使用非防疫旅館範圍作為機組員檢疫場所致發生機組員、員工及家屬多人染疫，已影響公共防疫衛生，顯已損害國家利益及確有損害消費者生命、身體、健康之虞，已依發展觀光條例第53條第1項規定裁處罰鍰新台幣15萬元整。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

昨天陳時中於四方會談前受訪時表示，會分做兩方面去討論，第一是會和民航局、華航等單位開會討論既有法規，釐清相關權責，第二則是「縣市政府認為資訊透明度不夠」，也會發函給地方政府，讓地方政府了解現在有的資訊，有問題提出來可以討論改進，大家一起把聯絡管道弄得更清楚。

至於病毒基因定序方面，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，目前看起來諾富特、華航有一起群聚，當中部分機師曾經執飛美國安克拉治；另一起案1102家庭群聚，機師曾執飛美國洛杉磯，另有案1101個人也屬不同序列，機師曾經執飛德國法蘭克福，總共至少3個感染來源。

目前已經進行基因定序一共20人，16人結果出爐，剩下還在定序中的4人都是與諾富特病毒相同序列的機師與房務家人。至於其它7名確診者，羅一鈞表示，排除病毒量太低的2名機師與2名血清陽性機師家人，另有3名機組員還在等待定序，為案1122、近日確診的案1153機師與案1154空服員，將進一步釐清是否有新的感染來源。

ET快訊
快訊／最新病毒定序出爐！　20多歲空姐感染源找到了
快訊／染疫風暴「開罰華航100萬」！　諾富特將加罰
快訊／華航今無新增確診　境外移入+5
清原芋圓1年開120家！旗艦店悄熄燈爆營運出狀況　業者回應
台灣新首富張聰淵起底！　神秘工廠「藏鄉下稻田間」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機師工會怨「清零計畫」做半套⋯籲每人禁派飛14天！華航回應了

染疫空服員「傾向本土個案」　病毒定序：與飛鏢酒吧機師序列相同

日本航空7／1起停飛「成田－高雄」航線！5航線異動一次看懂

染疫風暴「開罰華航100萬」！諾富特飯店收居檢者將加罰

快訊／今日無華航相關個案！境外移入+5從菲律賓、印度、英國入境

LIVE／累計29人確診！究責華航「恐重罰百萬」　陳時中最新說明

又沒廠商投標！桃園機場第三航廈「機電工程」流標

免下水就能跟鯊魚玩！清水服務區AR實境「與鯊共舞」開展

快收！foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包　飲料買1送1、滿額免運

生活節好物／療癒系花茶「美研社」免費喝爆羨煞朋友圈

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

機師工會怨「清零計畫」做半套⋯籲每人禁派飛14天！華航回應了

染疫空服員「傾向本土個案」　病毒定序：與飛鏢酒吧機師序列相同

日本航空7／1起停飛「成田－高雄」航線！5航線異動一次看懂

染疫風暴「開罰華航100萬」！諾富特飯店收居檢者將加罰

快訊／今日無華航相關個案！境外移入+5從菲律賓、印度、英國入境

LIVE／累計29人確診！究責華航「恐重罰百萬」　陳時中最新說明

又沒廠商投標！桃園機場第三航廈「機電工程」流標

免下水就能跟鯊魚玩！清水服務區AR實境「與鯊共舞」開展

快收！foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包　飲料買1送1、滿額免運

生活節好物／療癒系花茶「美研社」免費喝爆羨煞朋友圈

10度酒駕男歷次刑責曝光！吊兒啷噹出庭　求法官合併執行少關一點

機師工會怨「清零計畫」做半套⋯籲每人禁派飛14天！華航回應了

《模範計程車》遭抓包「替身代打明顯」　導演向李帝勳道歉了

嬤私密處隱疾3年「肉瘤忍成5cm」　醫小手術解決：莫羞誤病情

租約到期！開幕8年好滴咖啡松菸店結束營業　大台北還有2家店

布萊德彼特洩「新歡」　最愛這項功能

染疫空服員「傾向本土個案」　病毒定序：與飛鏢酒吧機師序列相同

淘帝復牌成功「股價今日漲逾9%！」今年線上收益佔比上看四成

滇池周邊生態保護區成別墅水泥城　高球場插幾根樹枝偽裝綠化挨轟

慶母親節！「手搖飲優惠」一次看　小孩幾歲折幾元、全品項打8折

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

梅雨鋒面可能跳過台灣　專家：對旱災要做好最壞打算

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

鋒面提早突襲！連3天防午後雨彈

台灣藍鵲滿天飛！文大學生被「狂巴頭」

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

輾腳道歉片瘋傳！他撞臉桃園警被罵爆

foodpanda5月超殺優惠碼懶人包

放棄台大醫學系！個人申請出現「罕見1缺額」

女童遭同學集體壓頭　頸椎重傷母怒提告

更多熱門

相關新聞

質疑中央為華航改檢疫規則　柯文哲爆立委關說

質疑中央為華航改檢疫規則　柯文哲爆立委關說

華航機師染疫擴大匡列，目前此案累積有29人確診，重創台灣防疫封鎖線。台北市長柯文哲7日表示，防疫規劃不是不能改，但相關配套要調整，最擔心政治凌駕專業，比如哪個立委來關說，專家都不知道，出事就大家都不認帳，「華航跟長榮用同樣的標準？華航跟其他航空公司標準一樣？每次改規則，有專家背書？問下去一定倒」。

鄭文燦稱「諾富特一直都是中央管」　她揭民進黨互打戲碼

鄭文燦稱「諾富特一直都是中央管」　她揭民進黨互打戲碼

黃偉哲：台南市防疫已升級市民請安心！

黃偉哲：台南市防疫已升級市民請安心！

快訊／諾富特群聚「華航股東會改地點！」　董事長拍板提升防疫

快訊／諾富特群聚「華航股東會改地點！」　董事長拍板提升防疫

諾富特多人染疫　觀光局開罰15萬

諾富特多人染疫　觀光局開罰15萬

關鍵字：

諾富特華航陳時中指揮中心民航局染疫確診

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面