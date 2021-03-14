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民航局修法電商平台賣無人機需揭露3大資訊　比照菸品警告標示

▲▼無人機考場啟用後，可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲近年來無人機發展越來越蓬勃，從電商平台購買無人機也逐漸普及。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者賴文萱／台北報導

近年來無人機發展越來越蓬勃，再加上電商平台的普及，為讓民眾在購買無人機前能更加了解相關規範，交通部預告修正「遙控無人機管理規則」，明訂業者應將註冊、操作注意事項及其參考網站及應用程式等資訊合併標示。

現行販售遙控無人機的實體販賣場所，都需標示無人機操作相關注意事項，不過，隨著網路電商平台逐漸普及，但卻未納入相關標示規定，因此民航局參考販賣菸品場所標示及展示管理辦法第三條第一項之規定，預告修正「遙控無人機管理規則」，要求電商平台也要落實產品資訊登錄與標示機制。

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根據修正內容，這次新增要求有關遙控無人機製造者或進口者於網路電商平台販賣遙控無人機，應將註冊、操作注意事項及操作注意事項之參考網站及應用程式（Drone Map - 無人機空域查詢）等資訊合併標示於電子商務平台明顯處。

▲全國首座無人機考場，預計2019年9月在苗栗市後龍溪畔河濱公園正式啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲近年來無人機發展越來越蓬勃，從電商平台購買無人機也逐漸普及。（圖／記者黃孟珍翻攝）

內容包含最大起飛重量250公克以上遙控無人機應辦理註冊；遙控無人機活動前應注意活動區域與遵守操作規定；以及相關活動區域及操作規定資訊。遙控無人機製造者或進口者透過代理商、經銷商或其他第三人等，於電子商務平台販售時，也應遵守相關規定。

若電商平台未依規範標示，製造者與進口者未盡登錄及責任可禁止其活動，並處1萬元以上、150萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機。

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